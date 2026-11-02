Sara Uribe sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía en la que aparece vestida de novia junto al cantante de música vallenata Camilo Méndez.

La imagen, en la que ambos salen de una iglesia, despertó toda clase de reacciones y llevó a muchos a preguntarse si la presentadora paisa había llegado al altar sin contarle a nadie.

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La modelo aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas para hablar sobre su relación sentimental y responder a una inquietud que le hicieron llegar sus seguidores: ¿cuándo sería su boda con el artista?



En lugar de dar una fecha para una futura celebración, Sara publicó la fotografía que llamó la atención de sus seguidores y acompañó la imagen con detalles de lo que habría sido su particular ceremonia.



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La foto con la que Sara Uribe reveló su supuesta boda

En la fotografía compartida en Instagram, donde la presentadora cuenta con más de seis millones de seguidores, aparece luciendo un vestido blanco de novia con encajes, mientras Camilo Méndez la acompaña del brazo.

La escena muestra a la pareja saliendo de una iglesia, una imagen que rápidamente despertó curiosidad entre quienes siguen de cerca la vida sentimental de la modelo.

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Sara Uribe contó cómo habría sido su boda con Camilo Méndez

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la explicación que compartió sobre la manera en que habrían organizado el enlace. Según la historia que presentó, la pareja habría aprovechado la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, celebración a la que ambos fueron invitados, para realizar su propia ceremonia en el mismo lugar.

La presentadora hizo referencia a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Al ver el lugar listo para la celebración, la pareja habría encontrado una manera particular de "economizar gastos".

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Aunque la publicación generó sorpresa y alimentó las preguntas sobre el futuro sentimental de la pareja, la historia tenía un giro que varios seguidores terminaron identificando.

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La fotografía de Sara Uribe y Camilo Méndez no correspondía a una boda real. La imagen había sido recreada con inteligencia artificial, por lo que la presentadora no había confirmado un matrimonio con el cantante.

Todo se trató de una broma de la presentadora, quien suele caracterizarse por su particular sentido del humor y por sorprender a sus seguidores con publicaciones inesperadas.

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Aunque la fotografía parecía anunciar una noticia importante en su vida sentimental, las imágenes creadas con inteligencia artificial dejaron en evidencia que no había llegado al altar con Camilo Méndez.

