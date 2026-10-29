Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron: así fue el vestido de novia de la influencer

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron este jueves 29 de octubre en una ceremonia celebrada en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca. Sin embargo, más allá de la unión de una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano, uno de los detalles que se robó las miradas fue el vestido de novia que eligió la creadora de contenido para llegar al altar.

La influenciadora apostó por un estilo clásico y sofisticado, con un diseño blanco marfil que acompañó uno de los momentos más importantes de su relación con el cantante de música popular. La elección estuvo marcada por la elegancia y los detalles delicados, en una celebración que reunió a familiares, amigos y varias figuras conocidas del mundo del entretenimiento.

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La boda se convirtió en uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores de la pareja, que desde hace meses estaban pendientes de los preparativos y de los detalles de la ceremonia. Después de anunciar su compromiso en octubre de 2023, durante un viaje a Dubái, los dos finalmente llegaron al altar en Colombia.



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Así fue el vestido de novia de Luisa Fernanda W

Para su matrimonio con Pipe Bueno, Luisa Fernanda W eligió un vestido blanco marfil de corte clásico, con bordados delicados e incrustaciones de pedrería que aportaban detalles de brillo al diseño. La propuesta apostó por una silueta elegante, con líneas limpias y un acabado sofisticado que acompañó su entrada a la ceremonia religiosa.

Uno de los elementos más llamativos de su atuendo fue el velo estilo catedral, de gran longitud, que se extendía por el suelo mientras la influenciadora caminaba hacia el altar. Este accesorio le dio un aire tradicional al conjunto y se convirtió en uno de los puntos centrales de su look nupcial.

La elección del vestido también tuvo en cuenta el escenario de la ceremonia: la Catedral de Sal de Zipaquirá, un lugar reconocido por su arquitectura subterránea. En medio de este entorno, el tono marfil y los detalles del diseño aportaron una estética sobria para una jornada que concentró la atención de los invitados.

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La empresaria llegó acompañada de su madre, según la información compartida sobre el momento previo a su encuentro con Pipe Bueno en el altar. La escena hizo parte de una celebración en la que la pareja estuvo rodeada de personas cercanas.

Se siguen conociendo detalles de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Estas son otras imágenes de su celebración. 🥰 https://t.co/scPl8k3k50 — Rastreando famosos (@RastreandoF) October 30, 2026

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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dieron el sí en Zipaquirá

La ceremonia religiosa se llevó a cabo el jueves 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca. Allí, el cantante y la creadora de contenido formalizaron su unión ante familiares y amigos que los acompañaron en esta fecha especial.

Entre los asistentes mencionados estuvieron figuras conocidas como Dani Duke, Pautips y María Fernanda Aristizábal, quienes hicieron parte de la lista de invitados que llegó para acompañar a los novios.

El momento en que fueron declarados marido y mujer estuvo acompañado de aplausos y de un beso con el que sellaron su unión. La celebración generó reacciones entre sus seguidores en redes sociales, donde la pareja ha compartido diferentes momentos de su historia.

Aunque la ceremonia tuvo lugar en Zipaquirá, la celebración continuaría en Arena MX, un espacio ubicado junto a Rancho MX, en Cajicá. Este segundo escenario estaba previsto para recibir a los invitados después del encuentro religioso.

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