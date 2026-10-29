Primeras imágenes de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: FOTOS

El día más esperado por el mundo del entretenimiento en Colombia ha llegado, y las redes sociales ya están estallando con el evento del año. Conoce aquí las primeras imágenes de la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W., quienes tras casi siete años de relación sentimental y dos hijos, se han dado el "sí, acepto" definitivo.

La espectacular e imponente ceremonia religiosa tuvo lugar en la majestuosa Catedral de Sal de Zipaquirá, un icónico escenario subterráneo que se vistió de gala para recibir a las celebridades más importantes del país y a más de 500 invitados exclusivos.

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En este espacio exclusivo te traeremos cada detalle multimedia en tiempo real, desde los elegantes vestidos formales negros del estricto código de vestuario black tie, hasta el majestuoso diseño del vestido de novia.



Mantén fija esta pestaña en tu navegador porque este artículo se irá alimentando constantemente con nuevas fotografías, videos de la fiesta privada en la Arena MX de Cajicá y reacciones directas de los recién casados. ¡No te pierdas ninguna de las fotos del matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W!

1 of 3 Primeras imágenes oficiales de la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en la Catedral de Sal. 2 of 3 Primeras imágenes oficiales de la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en la Catedral de Sal. 3 of 3 Primeras imágenes oficiales de la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en la Catedral de Sal.

💍 ¡Luisa Fernanda W se va a casar con Pipe Bueno! Así quedó la invitación a su matrimonio, el 29 de octubre de 2026, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, con fiesta en Arena MX, junto a Rancho MX. 🎥 Este es el video que recibieron los invitados.#LuisaFernandaW #PipeBueno #Boda https://t.co/THJn6Od2Wn — Revista Que Tal (@RevistaQueTal) October 29, 2026

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