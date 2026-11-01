El precio real de dar el "sí" a 180 metros bajo tierra en la Catedral de Sal

El reciente matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en octubre de 2026 volvió a poner los ojos del mundo sobre este escenario. Si tú también te has preguntado ¿quiere casarse en la Catedral de Sal? Esto es lo que cuesta dar el "sí" bajo tierra, aquí descubrirás el presupuesto y la logística detrás de esta tendencia.

La Catedral de Sal de Zipaquirá, considerada la Primera Maravilla de Colombia, no es solo un destino turístico; es un templo arquitectónico subterráneo que alberga majestuosas naves talladas completamente en roca de sal a 180 metros bajo tierra.

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Celebrar una boda en la Catedral de Sal es sumergirse en una experiencia donde la iluminación arquitectónica y la acústica natural crean un entorno sagrado. Famosos e influencers eligen este lugar precisamente por la exclusividad y el impacto visual que ofrece para sus recuerdos y fotografías.



¿Cuánto cuesta casarse en la Catedral de Sal?

El valor de la inversión varía significativamente según el tipo de ceremonia, la nave elegida y la cantidad de invitados.



El precio de una boda en la Catedral de Sal base para el alquiler de los espacios eclesiásticos (como la imponente Nave Central o la Capilla de la Virgen de Guasá) se estructura a través de diferentes planes comerciales de la administración del parque.

Para ceremonias íntimas o de formato elopement, las tarifas de los espacios suelen ser más accesibles. Sin embargo, para eventos de gran envergadura —al mejor estilo de las celebridades— el presupuesto final debe desglosarse en tres componentes principales:



Alquiler del espacio subterráneo: El canon por el uso exclusivo de las naves y la logística de ingreso para el cortejo nupcial. Derechos eclesiásticos: El arancel correspondiente por la celebración del sacramento y el traslado del sacerdote autorizado. Producción técnica especializada: Debido a las condiciones de humedad y la acústica del socavón, se requiere una inversión importante en iluminación y sonido profesional adaptado al entorno.

Según la Catedral de Sal, cerrar el lugar al público para un evento privado puede costar entre $60 y $100 millones para 100 personas.

Requisitos y planeación logística

Organizar un matrimonio bajo tierra en Zipaquirá exige una logística rigurosa.

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Al tratarse de un bien de interés cultural, las ceremonias religiosas suelen programarse al final de la tarde, una vez el parque cierra sus puertas al público general. Esto garantiza una privacidad absoluta, tal como ocurrió en la boda del cantante de música popular.

En cuanto a los requisitos, los novios deben tramitar su expediente matrimonial en su parroquia de residencia y solicitar la licencia de traslado a la Diócesis de Zipaquirá.

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Asimismo, la decoración debe cumplir con normativas estrictas de conservación ambiental para no alterar la roca salina. Dar el "sí" en este ecosistema es una inversión en un recuerdo imborrable y una de las experiencias nupciales más cotizadas de la Sabana de Bogotá.