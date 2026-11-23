Continúan conociéndose nuevos detalles sobre lo ocurrido el pasado 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación de Kbeto Zuleta sufrió un accidente. El siniestro dejó varios fallecidos y al cantante con lesiones de gravedad que llevaron a los médicos a amputarle una de sus extremidades.

Claudia Margarita Zuleta, hermana del artista, compartió detalles sobre su evolución médica y los momentos posteriores al accidente. Además, reveló cómo el cantante se dio cuenta de que había perdido una de sus piernas. Sus declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con la revista Semana.

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¿Cómo se dio cuenta Kbeto Zuleta de que perdió una extremidad?

Claudia Margarita comentó que su hermano continúa bajo observación médica, luego de someterse a varias intervenciones quirúrgicas para atender las lesiones que sufrió durante el accidente.

De acuerdo con el relato de la congresista, el cantante permaneció consciente durante el siniestro. Incluso, su familia llegó a pensar que había estado dormido debido a la hora en que ocurrió el accidente y al fuerte impacto.

"Mi hermano está despierto, está consciente. Recuerda lo que sintió durante el accidente, cómo cayó, cómo salió del bus, en el lugar que cayó, las personas", afirmó la hermana de Kbeto durante la entrevista.

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Kbeto Zuleta reapareció en una fotografía compartida por su hermano Candé, mientras continúa hospitalizado en Barranquilla tras el accidente de tránsito del 26 de octubre. /Foto: Facebook Kbeto Zuleta

Por otro lado, explicó que el artista iba conversando con uno de sus compañeros cuando el vehículo comenzó a dar varias vueltas. En medio del impacto, salió expulsado del bus y terminó a un costado del lugar donde ocurrió el accidente.

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Fue entonces cuando se percató de que había perdido una de sus piernas y comenzó a pedir ayuda.

"Se dio cuenta de que había perdido su pierna, en el instante se dio cuenta y él empezó a gritar por ayuda. Como él cayó lejos de sus compañeros, la mayoría cayeron en el río, pues tuvo dificultad para que lo escucharan y para que lo encontraran", relató Claudia Margarita Zuleta.

¿Cómo fue rescatado Kbeto Zuleta?

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La hermana del artista también contó que, mientras esperaban la llegada de los organismos de socorro, un habitante de la zona se acercó para acompañarlo. Se trataba de un hombre que se desempeñaba como pastor religioso y que permaneció junto al cantante, tomándolo de la mano mientras oraba por él.

"Él dice que un señor de esta comunidad tan generosa que llegó a ayudarlos, un señor se le acercó, lo agarró de la mano y empezó a orar fervorosamente. Él dice que el señor gritaba: 'Dios, no sueltes a este varón, Dios, ayúdalo'", contó la hermana sobre lo ocurrido.

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Posteriormente, una ambulancia llegó al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un centro médico especializado, donde recibió atención por las graves lesiones que sufrió.

Desde entonces, el artista ha continuado con su proceso de recuperación, que incluye atención médica especializada y rehabilitación.

¿Qué se sabe del accidente de Kbeto Zuleta?

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El accidente que cambió la vida del cantante ocurrió durante la madrugada del pasado 26 de octubre. El autobús en el que se movilizaban los integrantes de su agrupación cayó al río Ariguaní, en un tramo de la carretera que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. Los músicos regresaban de una presentación en Sincelejo cuando ocurrió el siniestro.

El artista vallenato Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta, acaparó la atención de los medios tras conocerse detalles de su proceso médico Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

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La emergencia dejó tres integrantes de la agrupación fallecidos, Harold Santana, quien se desempeñaba como guitarrista; Geovanny Lobo y Radamel Uribe, ambos coristas. Este último falleció el 8 de noviembre, después de permanecer hospitalizado debido a las lesiones que sufrió durante el accidente.