Poncho Zuleta lanza desalentadora noticia y alerta médica tras accidente de Kbeto

Poncho Zuleta anunció una decisión que impactará sus compromisos musicales luego del accidente que sufrió su hijo, Kbeto Zuleta, en la carretera que comunica a Sincelejo con Valledupar.

El reconocido cantante vallenato publicó un extenso comunicado este jueves 5 de noviembre, en el que explicó que necesita permanecer cerca de su familia durante el proceso de recuperación del joven artista.

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El intérprete, conocido como el 'Pulmón de Oro', también reveló que recibió una incapacidad médica por 21 días, periodo durante el cual deberá seguir las indicaciones de su médico tratante.



La noticia llega en medio de la preocupación que atraviesa la familia Zuleta desde el pasado 26 de octubre, cuando el bus en el que viajaba Kbeto junto a integrantes de su agrupación cayó al río Ariguaní, cerca de Bosconia, en el departamento del Cesar.



El accidente dejó un saldo de dos artistas fallecidos y cerca de 19 personas heridas. Entre los afectados estuvo Kbeto, quien sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladado a un centro médico de Barranquilla para continuar con su atención.

Desde entonces, sus familiares han compartido algunos detalles sobre su evolución. Aunque el joven recuperó la consciencia y ha logrado comunicarse con sus seres queridos, continúa bajo atención médica.

Kbeto Zuleta sufrió una amputación traumática durante el accidente del bus de su agrupación en el río Ariguaní, según confirmó la Secretaría de Salud del Cesar. /Foto: redes sociales

Poncho Zuleta suspenderá sus presentaciones musicales

El intérprete vallenato explicó que, aunque siempre ha procurado cumplir con los compromisos adquiridos con su público y los empresarios, la situación familiar lo llevó a tomar una determinación que no tenía contemplada.

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"Quienes me conocen saben el respeto que siempre he tenido por mi público y por cada compromiso adquirido. Sin embargo, hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación", manifestó.

Posteriormente, confirmó que hará una pausa en sus actividades profesionales y sociales.

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"Por esta razón, he tomado la difícil decisión de hacer una pausa en mis presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias", señaló en el comunicado.

La determinación también implica cambios en la agenda que ya tenía programada. Según explicó, los compromisos adquiridos serán reprogramados en coordinación con los empresarios y organizadores, mientras que las nuevas fechas se darán a conocer oportunamente.

Poncho Zuleta aseguró que su intención es regresar a los escenarios cuando las condiciones familiares y médicas se lo permitan.

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La incapacidad médica de 21 días que anunció el cantante

Además de confirmar la suspensión temporal de sus presentaciones, el 'Pulmón de Oro' reveló un detalle relacionado con su estado de salud que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

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"Finalmente, les informo que me ha sido otorgada una incapacidad médica de veintiún (21) días, durante los cuales cumpliré las indicaciones del médico tratante", indicó.

De esta manera, el cantante tendrá que permanecer alejado de sus actividades habituales durante ese periodo, mientras atiende las recomendaciones de los profesionales de salud.

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Por ahora, la prioridad de Poncho Zuleta está en acompañar a Kbeto y a sus familiares durante el proceso que enfrenta el joven artista. Su regreso a los escenarios dependerá de las indicaciones médicas y de cómo avance la situación familiar.

Claudia Margarita Zuleta habló sobre cómo se encuentra su padre, Poncho Zuleta, tras el grave accidente de Kbeto, y confirmó que su hermano fue trasladado a una clínica de Barranquilla para continuar su tratamiento. /Foto: redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Poncho?

El diagnóstico médico específico detrás de la incapacidad de Poncho Zuleta se mantiene bajo estricta reserva, ya que ni el cantante ni su equipo de prensa han revelado públicamente el nombre de la enfermedad que padece.

En el comunicado oficial emitido por el "Juglar del Vallenato", se limitó a informar que debe guardar reposo absoluto durante 21 días siguiendo las órdenes de su médico tratante, enfocando la prioridad de su retiro temporal en el acompañamiento y cuidado de su hijo Kbeto tras el trágico accidente que este sufrió.

A pesar del hermetismo, el entorno del folclor vallenato y medios señalan que la incapacidad responde a una combinación de desgaste emocional severo y complicaciones de salud previas.

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A sus 77 años, el impacto psicológico derivado de la gravedad de las heridas de su hijo ha causado un fuerte deterioro en su estado de ánimo y fortaleza física; esto se suma a que, semanas atrás, el artista ya venía arrastrando complicaciones respiratorias por una presunta neumonía, lo que obligó a sus médicos a retirarlo por completo de los escenarios para evitar una crisis de salud mayor.