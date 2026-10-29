Poncho Zuleta hizo promesa tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí…”

Poncho Zuleta hizo una promesa a los habitantes de Ariguaní, Magdalena, en medio de la difícil situación que atraviesa su familia por el accidente de su hijo Carlos Alberto Zuleta, conocido artísticamente como Kbeto Zuleta.

El cantante vallenato se pronunció ante la prensa para agradecerles a las personas que ayudaron a rescatar a su hijo y a los demás integrantes de su agrupación tras la emergencia.

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El artista, una de las figuras más reconocidas del vallenato, atraviesa días complicados mientras permanece pendiente de la evolución de Kbeto, quien continúa bajo atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Durante su encuentro con los medios de comunicación, habló sobre las dificultades de salud que enfrenta el joven cantante y reconoció el apoyo que ha recibido de diferentes sectores.



Sin embargo, entre sus declaraciones hubo un detalle que llamó especialmente la atención: el compromiso que adquirió con la población que estuvo presente durante los momentos más difíciles del accidente.



¿Qué prometió Poncho Zuleta a los habitantes de Ariguaní tras el accidente de Kbeto?

Poncho Zuleta aseguró que tiene la intención de construir una iglesia para agradecerles a los habitantes del lugar que ayudaron a su hijo y a los demás músicos involucrados en la emergencia. Según explicó, su promesa está relacionada con la solidaridad que recibió de quienes se movilizaron para sacarlos del río.

El cantante expresó su agradecimiento con palabras dirigidas especialmente a esa comunidad, a la que reconoció por la ayuda brindada durante la situación que afectó a su familia y al equipo musical de Kbeto Zuleta.

"Agradecerles a los pobladores de allá de Ariguaní de ese caserío querido que fueron los que con tanto cariño, afecto y solidaridad sacaron a mi hijo y al resto de los muchachos del Río, gracias a esa población, que les prometí una iglesia que cuando mi hijo se pare de aquí", manifestó el artista.

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Con estas palabras, Poncho dejó claro que espera cumplir el compromiso cuando su hijo logre superar este difícil momento de salud.

Claudia Margarita Zuleta habló sobre cómo se encuentra su padre, Poncho Zuleta, tras el grave accidente de Kbeto, y confirmó que su hermano fue trasladado a una clínica de Barranquilla para continuar su tratamiento. /Foto: redes sociales

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Poncho Zuleta habló del estado de salud de su hijo Kbeto

Durante su aparición frente a la clínica, el intérprete también se refirió a la evolución de Carlos Alberto Zuleta. Aunque aseguró que ha habido avances, explicó que el proceso ha sido lento y que todavía existen complicaciones que mantienen al joven bajo vigilancia médica especializada.

"No es fácil las complicaciones que tiene pulmonares, la pierna que perdió", expresó Poncho Zuleta, visiblemente afectado al hablar de las consecuencias del accidente.

Sus palabras reflejaron la difícil situación que atraviesan los familiares del cantante, quienes permanecen atentos a su recuperación.

La pérdida de una pierna y las complicaciones pulmonares hacen parte de los problemas de salud mencionados por su padre durante el encuentro con la prensa.

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Por ahora, la evolución de Kbeto Zuleta continúa siendo una de las principales preocupaciones de sus seres queridos, mientras se mantienen pendientes de los reportes relacionados con su estado de salud.