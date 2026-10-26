¿Quién es Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta?, cantante accidentado: canciones y dinastía

El folclor vallenato se encuentra profundamente conmocionado tras el siniestro vial registrado en la madrugada de este lunes 26 de octubre de 2026. El bus que transportaba a los músicos del conjunto vallenato perdió el control al cruzar un puente y cayó al lecho del río Ariguaní, en la vía entre El Difícil (Magdalena) y Bosconia (Cesar).

El saldo de la emergencia ha sido doloroso, cobrando la vida de varios integrantes y dejando bajo pronóstico reservado a su líder vocal. Ante este escenario, miles de seguidores se preguntan quién es Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta, el cantante accidentado.

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¿Quién es Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta? Su familia y dinastía

Carlos Alberto Zuleta García, conocido artísticamente como "Kbeto" Zuleta, es un destacado cantante colombiano de música vallenata. Pertenece por derecho de sangre a la Dinastía Zuleta, uno de los linajes más importantes, respetados e históricos de la música folclórica en Colombia.



Kbeto es uno de los hijos del legendario juglar Tomás Alfonso 'Poncho' Zuleta , apodado "El Pulmón de Oro". A su vez, es nieto del célebre compositor Emiliano Zuleta Baquero , autor del clásico inmortal "La gota fría".



Aunque su vida ha estado marcada de forma indeleble por los acordeones y los escenarios, Zuleta alternó su vocación artística con la academia, graduándose formalmente como odontólogo en el año 2007.

Las canciones y trayectoria musical de Kbeto Zuleta

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria profesional, el artista se ha caracterizado por defender la esencia pura del vallenato contemporáneo y tradicional.

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Inició formalmente su camino en 2003 con la agrupación Los Hermanos Zuleta Jr. a nivel discográfico. En el año 2013 recibió el reconocimiento como mejor cantante en el prestigioso Festival Francisco el Hombre.

Entre sus producciones y canciones más recordadas por la crítica y los fanáticos destaca el álbum La Huella, grabado junto al rey vallenato Javier 'El Pollo' Matta. En su etapa más reciente, el intérprete consolidó una sólida fórmula musical junto a su tío, el experimentado acordeonero Efraín Zuleta.

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Carlos Alberto Kbeto Zuleta, cantante vallenato e hijo de Poncho Zuleta.

El grave accidente de tránsito y su estado de salud

La tragedia sobrevino cuando la organización musical regresaba hacia la ciudad de Valledupar luego de cumplir de manera exitosa con una presentación privada en Sincelejo, Sucre.

Al pasar por la jurisdicción de Bosconia, el automotor chocó contra las barandas del puente y cayó al río. En el impacto fallecieron de forma instantánea el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana.

De acuerdo con los partes médicos de la Clínica Sinaís Vitais en Bosconia y las declaraciones del alcalde , Jorge Patiño, el estado del vocalista es crítico. Presentó traumas severos en las extremidades inferiores y los especialistas tuvieron que amputarle una de sus piernas debido al compromiso óseo y vascular.

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El cuerpo médico evalúa rigurosamente su evolución hemodinámica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para determinar si es viable su traslado aéreo hacia un centro asistencial de mayor complejidad en Valledupar o Barranquilla.

