Grave accidente del bus de Kbeto Zuleta tras presentación en Sucre; deja 2 músicos muertos

Durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, el bus en el que se desplazaban los integrantes de la agrupación musical liderada por Kbeto Zuleta —hijo del reconocido cantautor Poncho Zuleta— sufrió un aparatoso siniestro vial al precipitarse al cauce del río Ariguaní.

El hecho dejó un trágico saldo preliminar de dos personas fallecidas y 18 heridos.

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Si quieres conocer la información verificada sobre cómo ocurrieron los hechos, quiénes son las víctimas reportadas y cómo avanza la atención de la emergencia, aquí te explicamos todos los detalles confirmados por las autoridades.



¿Qué pasó en el accidente del bus de Kbeto Zuleta en el río Ariguaní?

De acuerdo con los reportes oficiales y las declaraciones entregadas por el alcalde del municipio de Bosconia, Jorge Patiño, el siniestro se produjo exactamente en el puente sobre el río Ariguaní.



Este tramo carretero comunica al corregimiento de El Difícil, en el departamento del Magdalena, con el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

La dinámica del accidente señala que el autobús transitaba por la vía cuando, al intentar atravesar el puente, colisionó contra las barandas de protección. Tras el impacto, el vehículo perdió el control, se salió de la calzada y terminó sumergido en las aguas del río Ariguaní.

#TRAGEDIA. Bus que transportaba a la agrupación de conocido cantante vallenato, cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en la vía El Difícil–Bosconia, dpto/Magdalena; autoridades y socorristas atienden la emergencia ante el reporte preliminar de personas fallecidas y heridas. De manera extraoficial, se habla de dos personas fallecidas; sin embargo, hasta el momento, esta información está pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades competentes. También se desconoce el número exacto de ocupantes y la cantidad de posibles heridos. Según información que se recoge de medios locales, en el automotor en eñ que se transportaba los músicos y el artista Kbeto Zuleta (hijo de Poncho Zuelta), habría caído al vacío, dejando una situación de gran preocupación por el estado de las personas que se movilizaban en el vehículo. — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 26, 2026

Antes de sufrir este choque, la agrupación vallenata venía de cumplir compromisos artísticos.

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Según publicaciones realizadas en la cuenta oficial de Instagram de Kbeto Zuleta, la banda participó la noche del domingo en un toque privado en Sincelejo (Sucre), evento en el que también se presentó el cantante Elder Dayán Díaz.

Aunque el mandatario local de Bosconia mencionó que el grupo regresaba de Cartagena, el recorrido exacto que realizaba el automotor antes de caer al río sigue a la espera de precisión oficial.

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Luego de escucharse el impacto, habitantes y vecinos del sector acudieron al lugar para ayudar en la evacuación inicial de los sobrevivientes.

Pocos minutos después, ambulancias y personal de los organismos de socorro hicieron presencia en la zona para atender la emergencia y trasladar a los afectados hacia centros asistenciales.

¿Quiénes son los integrantes fallecidos y heridos en el siniestro del grupo vallenato?

El balance del accidente confirma la muerte de dos personas pertenecientes a la agrupación musical. Una de las víctimas fatales fue identificada como Giovanny Lobo (registrado también como Giovanni Lobo en los reportes), quien se desempeñaba como corista del conjunto.

La segunda persona fallecida es un guitarrista de la banda, cuya identidad exacta se encuentra pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

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Por su parte, el reporte entregado por el alcalde Jorge Patiño indica que 18 ocupantes resultaron heridos. Para recibir atención médica de urgencia, las personas lesionadas fueron remitidas a dos centros de salud de Bosconia:

Hospital San Juan Bosco: Donde ingresaron diez de los heridos.

Donde ingresaron diez de los heridos. Clínica Sinaí: Donde fueron trasladados ocho pacientes más.

El cuadro clínico de varios de los afectados es delicado. Según el reporte del mandatario municipal, dos de los heridos sufrieron la amputación de sus extremidades, y uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de inmediato.

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Además, se informó que otro de los pacientes atendidos en la clínica permanece en un estado de salud calificado como bastante delicado.

¿Qué han dicho las autoridades sobre las causas del accidente en Magdalena?

Hasta el momento, las circunstancias exactas que ocasionaron que el bus se estrellara contra la baranda del puente y cayera al agua no han sido esclarecidas.

Las autoridades de tránsito y los organismos de socorro adelantan las labores pertinentes para determinar los factores que desencadenaron el choque.

Se espera que en el transcurso del día las autoridades emitan un balance e informe oficial completo que precise la causa del siniestro, confirme la identidad del guitarrista fallecido y actualice el parte médico sobre la evolución de los integrantes que permanecen hospitalizados.