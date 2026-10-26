Se confirma que Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, resultó herido tras accidente de bus

El folclor vallenato atraviesa un momento de angustia tras confirmarse un aparatoso accidente de tránsito registrado en la madrugada de este lunes 26 de octubre.

El autobús en el que se movilizaba la agrupación musical del reconocido artista Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta —hijo primogénito de la leyenda vallenata 'Poncho' Zuleta y sobrino del acordeonero Emiliano Zuleta Díaz— se precipitó al río Ariguaní.

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Entre el grupo de pasajeros que sobrevivió a la caída y resultó con lesiones físicas se encuentra el propio vocalista y líder del conjunto.



Si quieres conocer el reporte oficial sobre la situación médica de Kbeto Zuleta, cómo ocurrió la emergencia vial y cuál es el balance de las víctimas atendidas por las autoridades, aquí te presentamos la información verificada paso a paso.



¿Cuál es el estado de salud de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, tras el accidente?

Las informaciones oficiales emitidas durante la mañana confirmaron que Kbeto Zuleta viajaba a bordo del autobús al momento en que el vehículo perdió el control y cayó al agua.

El mandatario del municipio de Bosconia, Jorge Patiño, declaró en entrevista para la cadena radial Blu Radio que el intérprete vallenato está incluido en el listado de personas que reciben atención médica de urgencia.

"Parece que sí. Es lo que me acaban de confirmar ahorita. Parece que Kbeto está dentro de las personas que están heridas", precisó el alcalde al ser consultado sobre la presencia del hijo de Poncho Zuleta entre los lesionados.

#TRAGEDIA. Bus que transportaba a la agrupación de conocido cantante vallenato, cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en la vía El Difícil–Bosconia, dpto/Magdalena; autoridades y socorristas atienden la emergencia ante el reporte preliminar de personas fallecidas y heridas. De manera extraoficial, se habla de dos personas fallecidas; sin embargo, hasta el momento, esta información está pendiente de confirmación oficial por parte de las autoridades competentes. También se desconoce el número exacto de ocupantes y la cantidad de posibles heridos. Según información que se recoge de medios locales, en el automotor en eñ que se transportaba los músicos y el artista Kbeto Zuleta (hijo de Poncho Zuelta), habría caído al vacío, dejando una situación de gran preocupación por el estado de las personas que se movilizaban en el vehículo. — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 26, 2026

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El cantautor, reconocido en la Costa Caribe por mantener viva la herencia musical de los 'Hermanos Zuleta', realizaba el recorrido junto a los integrantes de su banda cuando sucedió la colisión.

Aunque las autoridades aún no han emitido un parte médico detallado e individualizado con el diagnóstico específico del artista, sí se confirmó su traslado inicial hacia los centros hospitalarios de Bosconia habilitados para la contingencia.

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¿Cómo ocurrió el choque del bus de la agrupación de Kbeto Zuleta en el río Ariguaní?

El siniestro vial se produjo en el puente que cruza sobre el río Ariguaní, un tramo de la carretera que conecta al corregimiento de El Difícil, en el departamento del Magdalena, con el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

Según los datos recabados por las autoridades de tránsito, el vehículo —adscrito a la empresa Superstar— transitaba por la vía cuando, por razones que se encuentran bajo investigación oficial, el conductor perdió el control del automotor y colisionó contra la baranda de protección.

El fuerte impacto destruyó la estructura de contención y provocó que el autobús cayera al vacío, quedando sumergido en el cauce hídrico.

Respecto al itinerario de la agrupación, las publicaciones en las redes sociales de Kbeto Zuleta muestran que la banda se había presentado la noche del domingo en un evento privado en Sincelejo (Sucre), donde también participó el cantante Elder Dayán Díaz.

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No obstante, el alcalde de Bosconia indicó en sus declaraciones que el grupo retornaba hacia la ciudad de Valledupar tras cumplir compromisos en la zona costera.

La reacción inicial de auxilio estuvo a cargo de habitantes de un caserío cercano, quienes acudieron al sitio tras escuchar el golpe para rescatar a los pasajeros atrapados en la carrocería. Posteriormente, ambulancias y organismos de socorro coordinaron el rescate definitivo y la remisión de los afectados.

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¿Quiénes son las víctimas mortales y los demás heridos del siniestro vial?

El balance oficial consolidado por las autoridades locales confirma que la emergencia dejó un trágico saldo de dos personas fallecidas y un número de lesionados que oscila entre 18 y 20 heridos, incluyendo a Kbeto Zuleta.

Entre los fallecidos se identificó a Giovanny Lobo (referenciado también en reportes como Giovanni Lobo), quien se desempeñaba como corista de la agrupación vallenata.

La segunda víctima mortal confirmada es un guitarrista del conjunto, cuya identidad formal permanece pendiente de verificación por parte de los organismos competentes.

En cuanto a los heridos, el reporte municipal distribuyó la atención de los pacientes en dos instituciones de Bosconia:

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Hospital San Juan Bosco (Hospital de Bosconia): Lugar donde fueron ingresados diez de los lesionados.

Lugar donde fueron ingresados diez de los lesionados. Clínica Sinaí (Clínica Sinais Vitais): Centro asistencial que recibió a ocho pacientes adicionales.

El alcalde Jorge Patiño advirtió que el estado de salud de varios integrantes del grupo es crítico: dos de los heridos graves sufrieron la amputación de sus extremidades y uno debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Debido a la complejidad de los traumatismos, varios de los pacientes están requiriendo traslado prioritario hacia hospitales de mayor nivel de complejidad en la región.

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¿Qué acciones adelantarán las autoridades en las próximas horas?

Las autoridades de tránsito del Cesar y Magdalena mantienen la inspección en el sitio del accidente sobre el río Ariguaní para esclarecer las causas mecánicas o de la vía que derivaron en el choque contra la baranda.

Asimismo, los organismos de salud trabajan en la consolidación del informe médico definitivo que detalle la evolución de Kbeto Zuleta y del resto de los músicos hospitalizados.

