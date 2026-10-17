Bus de Alexis Escobar sufre grave accidente en Ruta del Sol; varios músicos heridos

Durante las primeras horas del sábado 17 de octubre de 2026, el autobús oficial que movilizaba a los músicos y al equipo de trabajo del cantante Alexis Escobar sufrió un aparatoso volcamiento lateral mientras transitaba por la Ruta del Sol, en jurisdicción del departamento de Cundinamarca.

La delegación musical había emprendido su viaje desde el departamento de Antioquia con destino a Bogotá. En la capital colombiana, el artista y su banda tenían programado un show estelar en las instalaciones del Movistar Arena, previsto para llevarse a cabo durante la noche.

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Sin embargo, el desplazamiento de la agrupación se vio drásticamente interrumpido a la altura del municipio de Guaduas cuando el vehículo se accidentó a un costado de la vía.



¿Qué pasó en el accidente del bus de la agrupación de Alexis Escobar en la Ruta del Sol?

El siniestro vial se produjo cuando el bus de la nómina musical se desplazaba en cumplimiento de su agenda de presentaciones y sufrió un volcamiento por causas que aún son objeto de peritaje técnico.



Dentro del autobús accidentado viajaban múltiples colaboradores de la agrupación, entre los cuales se confirmó la presencia de integrantes oriundos del municipio de La Unión (Antioquia), tales como Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona.

Aunque en los primeros minutos posteriores al percance los pobladores y las comunidades del sector señalaron que el evento no había dejado afectados de consideración, los reportes entregados por la cadena radial Olímpica Stereo confirmaron la gravedad de la situación.

Las autoridades y medios locales ratificaron que diversos ocupantes del vehículo resultaron con lesiones físicas de diferente consideración, por lo que requirieron auxilio inmediato por parte de los organismos de socorro.

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¿Cuál es el estado de salud de los músicos heridos y dónde reciben atención médica?

Tras ser auxiliados en la Ruta del Sol, los integrantes del equipo de Alexis Escobar que resultaron lesionados fueron remitidos de urgencia hacia el hospital del municipio de Guaduas, en Cundinamarca.

En el reporte preliminar sobre la salud de los ocupantes se indicó que se registran tanto pacientes con heridas leves como dos personas con traumatismos de alta gravedad.

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La situación de los accidentados genera una alta preocupación entre los allegados del cantante y el sector musical. El centro asistencial de Guaduas afronta serias limitaciones en su infraestructura y no dispone en el momento de los médicos especialistas requeridos para atender traumas de elevada complejidad.

Por este motivo, las autoridades sanitarias y los equipos de emergencia evalúan ordenar la remisión prioritaria de los heridos en estado más delicado hacia clínicas u hospitales de mayor nivel situados en municipios vecinos o directamente en la ciudad de Bogotá.

¿Qué han manifestado las autoridades y qué pasará con el concierto de Alexis Escobar en Bogotá?

Al tramo de la carretera en donde ocurrió el volcamiento acudieron de inmediato unidades de la Policía de Tránsito y Transporte.

Los uniformados acordonaron el área del siniestro, asumieron el control de la movilidad para regular el paso de vehículos e iniciaron los peritajes técnicos necesarios para establecer las causas exactas que provocaron el volcamiento del autobús.

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Respecto a los compromisos artísticos fijados en la capital, el equipo de comunicaciones de Alexis Escobar aún no ha emitido un pronunciamiento oficial con el parte médico detallado de la nómina musical.

De igual manera, las fuentes oficiales de la agrupación tampoco han confirmado si la presentación pactada en Bogotá será cancelada definitivamente o reprogramada tras el desafortunado hecho.

