Murió la ingeniera Janeth Suárez por quemaduras en un restaurante: así ocurrió el accidente

El departamento de Santander se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Janeth Mylene Suárez Saavedra, la reconocida ingeniera ambiental de 57 años que permanecía bajo pronóstico reservado.

La profesional murió en el Hospital Internacional de Colombia (HIC) luego de luchar por su vida durante once días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a causa de las severas lesiones sufridas en un establecimiento comercial del oriente de la ciudad.

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El trágico desenlace ocurrió tras reportarse un accidente con un pebetero dentro del reconocido restaurante Hello Life, ubicado en el exclusivo sector de Cabecera en Bucaramanga. Los médicos del complejo de salud confirmaron que la víctima presentaba quemaduras graves en el 65% y 70% de su cuerpo, una condición crítica que lamentablemente terminó por comprometer sus órganos vitales.



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¿Cómo ocurrió el accidente en el restaurante de Cabecera?

Los hechos que desencadenaron esta tragedia sucedieron en la mañana del pasado viernes 2 de octubre. Según las versiones de los testigos presenciales y los reportes preliminares de las autoridades, la ingeniera ambiental se encontraba desayunando junto a su esposo, José Luis Rodríguez, cuando una empleada del establecimiento comercial se dispuso a manipular un dispositivo inflamable.



Al parecer, en un presunto acto de imprudencia, la trabajadora intentó recargar con alcohol un pebetero decorativo de mesa sin percatarse de que la llama interna seguía encendida. Esta acción provocó una repentina explosión de líquido inflamable que impactó de forma directa contra el cuerpo, el rostro y las prendas de vestir de Janeth Mylene Suárez.

Su esposo también resultó con heridas considerables en los brazos al intentar auxiliarla de manera desesperada en medio de las llamas.

Falleció Janeth Suárez, quien resultó herida tras un incidente con fuego y alcohol en un restaurante en Bucaramanga; su esposo, también lesionado, permanece en delicado estado de salud. El establecimiento aseguró estar a disposición de las autoridades para esclarecer lo sucedido. https://t.co/fSAn6dx61z — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 15, 2026

La noticia ha generado un profundo dolor tanto en la capital santandereana como en el municipio de El Socorro, localidad de donde era oriunda y donde gozaba de un enorme aprecio comunitario.

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Suárez Saavedra era una destacada ingeniera ambiental que se desempeñó con éxito en la Secretaría de Planeación de El Socorro entre los años 2004 y 2007. En la actualidad, ejercía roles directivos en una importante corporación de telecomunicaciones y era madre de tres hijos.

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Ante la gravedad de la situación, las autoridades judiciales de Bucaramanga han iniciado una investigación formal para determinar el grado de responsabilidad del establecimiento en el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial.

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Por su parte, la administración del restaurante Hello Life emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a los familiares y asegurando que están en total disposición de colaborar con los entes investigativos para esclarecer con precisión el doloroso suceso.