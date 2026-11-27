Siguen apareciendo detalles sobre la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena, ocurrida el pasado 24 de noviembre. Esta vez, se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad que muestran cómo comenzó la retención de trabajadores y otras personas que se encontraban en el establecimiento.

Cabe recordar que el operativo de la Fuerza Pública culminó en la madrugada del 25 de noviembre con el rescate de los rehenes, la captura de dos presuntos responsables y la muerte de Jailer Muñetón, señalado como el presunto líder de una banda delincuencial.

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El video que muestra cómo comenzó la toma del Éxito de Cartagena

De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad del Éxito de Cartagena, los hechos comenzaron a las 8:23 a. m. en el sector destinado a la bodega del supermercado. En las imágenes se observa la irrupción de tres hombres encapuchados, vestidos de negro y con cascos similares a los utilizados por grupos de operaciones especiales.



Durante la grabación también se observa a varios trabajadores y a un vigilante de seguridad que realizaban sus labores habituales. Sin embargo, fueron sorprendidos por los sujetos armados, quienes los amedrentaron y les ordenaron poner las manos sobre la cabeza.

Posteriormente, uno de los asaltantes le exigió a una empleada que bajara la puerta tipo persiana del recinto para bloquear los accesos. En ese momento, otro de los integrantes del grupo sacó de un bolso deportivo, ubicado en el suelo, un paquete de apariencia extraña.

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Cabe mencionar que, posteriormente, las autoridades locales y la Fiscalía General de la Nación precisaron que algunas de las armas largas que portaban los asaltantes eran traumáticas e incluso de juguete.

#Atención Las cámaras de seguridad del Éxito en Cartagena registraron nuevos detalles de la retención de trabajadores ocurrida el martes 24 de noviembre. Las imágenes permitirían reconstruir la toma de rehenes que terminó con un operativo de las autoridades y la liberación de los empleados. — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) November 26, 2026

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¿Cómo fue la operación en el Éxito de Cartagena?

En la madrugada del miércoles 25 de noviembre, la Fuerza Pública desplegó una maniobra táctica coordinada para controlar la situación y poner a salvo a las personas que permanecían dentro del establecimiento.

Los uniformados ingresaron al inmueble con el objetivo de proteger la integridad de los rehenes y lograr su liberación. Finalmente, la intervención permitió rescatar a las personas que continuaban retenidas.

Coordinación de la Policía y unidades especiales junto al despliegue nocturno tras el operativo en el Éxito de Cartagena Foto: imágenes tomadas de Policía Nacional y Blu Radio

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Según las autoridades, durante la incursión los agentes neutralizaron a un hombre que custodiaba al grupo de rehenes, quien posteriormente fue identificado como Jailer Muñetón. Asimismo, capturaron a otros dos individuos señalados de participar en el secuestro.

Imputación de cargos a los capturados en el operativo del Éxito de Cartagena

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La Fiscalía General de la Nación adelantó la judicialización de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, a quienes les imputó cargos por su presunta participación en la retención ilícita de las personas que se encontraban en el establecimiento.

Uno de los momentos que llamó la atención durante la audiencia ocurrió cuando los dos procesados comenzaron a quedarse dormidos. La situación provocó un llamado de atención por parte de la jueza, un episodio que quedó registrado en videos que posteriormente circularon en redes sociales.

Por otro lado, la muerte de Jailer Muñetón ha generado diferentes versiones públicas. Una mujer que se presentó como su cónyuge afirmó que el fallecido era un ingeniero contratista que trabajaba como conductor de plataformas de transporte en su tiempo libre y negó que perteneciera a estructuras criminales.

No obstante, voceros oficiales reiteraron que, según las investigaciones, Muñetón tendría un vínculo directo con el hecho.

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Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, planteó la posibilidad de que otros participantes hubieran logrado escapar. Esta hipótesis continúa bajo verificación mientras la Fiscalía y la Justicia Penal Militar avanzan en las respectivas investigaciones.