La investigación sobre la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena dio un giro inesperado tras revelarse los vínculos empresariales de Jailer Humberto Muñetón Zapata, el hombre de 51 años que murió durante el operativo de rescate en el barrio La Castellana.

De acuerdo con documentos mercantiles conocidos por El Tiempo, Muñetón figuraba como socio de Polyimper de Colombia S.A.S., una compañía constituida en diciembre de 2024 y dedicada a la construcción de edificios residenciales, obras de ingeniería civil e impermeabilización.

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Lo que más ha llamado la atención de las autoridades y la opinión pública es que, en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), aparece como representante legal suplente Pedro Javier Prada Rueda, un capitán de Navío en retiro de la Armada Nacional.



¿Quién es el exoficial vinculado a la empresa?

El nombre de Pedro Javier Prada Rueda tiene una amplia trayectoria en el sector marítimo del país. Según registros oficiales, ocupó el cargo de Capitán del Puerto de Cartagena en 2017 y fue coordinador general de la Dirección General Marítima (Dimar) en 2022.



Además, el oficial en retiro cuenta con licencias como perito marítimo y fluvial, e integró el consejo directivo de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar).

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Tras conocerse la noticia, Prada Rueda entregó breves declaraciones confirmando que sigue figurando en los papeles de la sociedad y admitió: "Sí lo conocí", refiriéndose a Muñetón, aunque evitó dar mayores detalles sobre el origen de su relación comercial.

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Sumado a esto, fuentes navales indicaron que el fallecido era concuñado de otro alto oficial retirado que comandó el Buque Gloria.

El registro de Plyimper de Colombia SAS en el que aparece Muñetón Zapata. /Foto: El Tiempo

Las dos versiones sobre la muerte en el supermercado

El hallazgo empresarial ocurre en medio de un fuerte choque de versiones sobre el rol que cumplía Jailer Muñetón dentro del almacén durante el asalto.

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Por un lado, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía lo señalan como presunto coordinador del secuestro tras el fallido intento de robo a un carro de valores.

Según el reporte oficial, el hombre estaba armado, vestía de manera similar a los asaltantes y vigilaba a las víctimas cuando fue neutralizado.

Por otro lado, su esposa, Indira Lambis, y allegados aseguran que Muñetón llevaba más de 12 años viviendo en Cartagena, trabajaba en impermeabilización y había salido de su casa únicamente a comprar buñuelos, quedando atrapado en medio del asalto.

Mientras los dos capturados por el caso —vinculados presuntamente a la banda La Terraza— avanzan en su proceso judicial, la familia espera el dictamen de Medicina Legal y los videos de seguridad para esclarecer lo sucedido.