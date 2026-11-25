Indira Lambis volvió a hablar sobre la desaparición de su esposo, Haider Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, a quien buscaba desesperadamente entre las personas retenidas durante la toma del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena.

Aunque después del operativo comenzaron a circular versiones que relacionaban al hombre con la persona abatida por la Policía, la mujer asegura que no ha recibido ninguna información oficial sobre su paradero y que ni siquiera ha visto una fotografía que le permita confirmar lo ocurrido.

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Entre lágrimas, Indira contó que sigue sin tener claridad sobre la situación de su pareja.



Su declaración contrasta con los reportes que comenzaron a conocerse después de la intervención de la Fuerza Pública, pues algunas versiones señalaron que el hombre abatido durante el procedimiento sería precisamente Muñetón Zapata.



Sin embargo, ella insiste en que no cuenta con una confirmación de las autoridades y que necesita saber qué ocurrió realmente con su esposo.

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La mujer también entregó detalles sobre la vida cotidiana del hombre y explicó a qué se dedicaba para conseguir sus ingresos. Según su relato, era ingeniero industrial, realizaba trabajos de impermeabilización y, cuando no tenía contratos, trabajaba como conductor de "aplicación".

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Esta información hace parte de la versión que Indira ha entregado públicamente mientras intenta establecer qué pasó con el hombre al que esperaba encontrar entre los ciudadanos liberados.

La esposa del supuesto cabecilla abatido dice que el no era ningún cabecilla, que era ingeniero industrial y hacia trabajos de impermeabilización y hacía indriver, que tenían un hijo que era su adoración. Que ellos iban al Exito casi todos los dias, y que vivían a dos cuadras, que no tenia amistades malas. Esto está muy raro y como periodista comienzo a desconfiar de la version oficial. Esto hay que aclararlo. Viviendo a dos cuadras del Exito, se va a meter a atracar preciso ese almacén? Mmmmmmmmm — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) November 25, 2026

"Compramos buñuelos, compramos el desayuno": la rutina de la pareja en el Éxito

Uno de los detalles que Indira ha contado sobre su esposo tiene que ver con la cercanía que tenían con el establecimiento comercial donde ocurrió la toma de rehenes.

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Según explicó, ambos viven a tan solo dos cuadras del Éxito de La Castellana, por lo que visitar ese almacén era parte de sus actividades habituales.

No se trataba de un lugar al que acudieran ocasionalmente, sino de un establecimiento al que iban con frecuencia para resolver diferentes asuntos cotidianos.

"Ahí pagamos los servicios, compramos buñuelos, compramos el desayuno, compramos mercado", relató al recordar las actividades que acostumbraban realizar en ese lugar.

Precisamente, esa familiaridad con el establecimiento es uno de los elementos que aparecen en su versión sobre la mañana del martes 24 de noviembre.

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De acuerdo con lo que ha contado, Haider acostumbraba pasar por el Éxito para comprar buñuelos antes de recogerla y llevarla a su trabajo. Por eso, cuando supo que se había presentado una situación de rehenes en el almacén, comenzó a buscar información sobre su esposo.

Familiares y autoridades permanecieron en los alrededores del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, tras el operativo policial que puso fin a la toma de rehenes. /Foto: redes sociales

La última comunicación de Indira con su esposo

La última comunicación que Indira recuerda haber tenido con Muñetón Zapata fue a través de WhatsApp, el martes 24 de noviembre, a las 8:12 de la mañana.

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Según su relato, él le informó que entraría al Éxito para comprar buñuelos, como acostumbraba hacerlo, antes de pasar por ella.

Después de conocer lo que estaba ocurriendo en el establecimiento, la mujer acudió a las afueras del almacén y pidió información sobre su pareja. Durante las horas que duró la emergencia, su preocupación aumentó porque no sabía si estaba entre las personas retenidas ni cuál era su estado.

La toma se había originado después de que se frustrara un intento de robo a un carro de valores. La situación se prolongó durante más de 16 horas y mantuvo a decenas de personas dentro del establecimiento mientras las autoridades adelantaban las labores para recuperar el control.

En medio de la angustia, Indira pidió que no le hicieran daño a su esposo y manifestó públicamente que esperaba encontrarlo con vida entre los ciudadanos que permanecían retenidos.

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¿Por qué relacionan a su esposo con el hombre abatido en Cartagena?

El caso tomó otro rumbo después de la intervención policial en la madrugada del miércoles 25 de noviembre. Durante el operativo, las autoridades lograron rescatar a 76 personas y reportaron la captura de varios señalados de participar en los hechos. También informaron sobre un hombre que murió durante el procedimiento.

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Posteriormente, medios de comunicación como Blu Radio divulgaron versiones según las cuales el hombre abatido sería Haider Humberto Muñetón Zapata, a quien las autoridades señalarían como uno de los presuntos integrantes y posibles líderes del grupo que participó en la toma.