Carlos Tapia pasó cerca de 18 horas retenido durante la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, pero su historia tuvo un giro inesperado después del operativo de rescate: terminó señalado en redes sociales como uno de los presuntos secuestradores.

Su rostro apareció en imágenes que circularon tras la intervención policial, lo que llevó a que sus conocidos tuvieran que advertirle sobre las acusaciones que estaban haciendo en su contra.

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El hombre había llegado al establecimiento durante la mañana del martes 24 de noviembre para cumplir con su rutina habitual de ejercicio.



Sin imaginar lo que estaba por ocurrir, ingresó al gimnasio ubicado en el sótano del almacén, pero cuando terminó y subió a la zona de comidas para desayunar, se encontró con una situación que cambiaría por completo sus planes.



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Según relató, alcanzó a observar que los responsables de la toma habían sometido a un supervisor de seguridad. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, intentó escapar por la entrada principal, pero se encontró de frente con hombres armados que le apuntaron con un fusil y le ordenaron tirarse al suelo.

Desde ese momento quedó en medio de la retención junto con otros ciudadanos que se encontraban en el establecimiento. Su jornada de ejercicio terminó convirtiéndose en una larga espera para recuperar la libertad.

🔵 “Mi amigo y yo salimos de primero. Por eso en las redes nos confunden con los #secuestradores”, aclaró uno de los #rehenes liberados en el secuestr0 del #Éxito #Cartagena en entrevista con Mundo Noticias https://t.co/s1KVDl60za — korraleja.co ® | Noticias Sincelejo (@Korraleja) November 25, 2026

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Carlos Tapia estuvo frente a una puerta con explosivos

Durante las cerca de 17 a 18 horas que permaneció retenido, Carlos Tapia vivió diferentes momentos de tensión.

De acuerdo con su relato, los hombres que tenían sometidas a las personas le quitaron el celular y lo mantuvieron sentado frente a una puerta en la que habían instalado explosivos.

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Posteriormente, fue trasladado al área de comidas, donde permaneció junto a los demás ciudadanos que estaban bajo el control de los responsables de la toma.

La situación comenzó a cambiar durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando la Fuerza Pública ingresó al almacén para recuperar el control y permitir la salida de las personas retenidas.

Lo confundieron con uno de los secuestradores tras el operativo

Durante la intervención policial, Carlos Tapia se lanzó boca abajo junto a otro hombre que también aparece en los videos difundidos del procedimiento y que fue identificado por llevar un suéter verde.

Como parte del protocolo de seguridad, los uniformados lo esposaron preventivamente mientras verificaban quiénes eran las personas que se encontraban en la zona de la intervención.

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Al estar cerca del lugar donde se había presentado el enfrentamiento, Tapia fue uno de los primeros ciudadanos en salir escoltado por los integrantes de la Fuerza Pública.

Las imágenes de ese momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

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El problema fue que algunas publicaciones terminaron presentándolo como uno de los presuntos responsables de la toma del Éxito de Cartagena, sin verificar que realmente era una de las personas que habían permanecido retenidas durante horas.

Así, después de haber estado cerca de 18 horas bajo el control de hombres armados, el ciudadano tuvo que enfrentar señalamientos que no correspondían con su situación.

La noticia generó indignación en Carlos Tapia y en su familia, pues acababa de salir de una situación en la que había permanecido retenido durante casi 18 horas y ahora aparecía relacionado con los responsables de esos mismos hechos.

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Por esa razón, tanto él como su madre, Sirya Castellanos, acudieron a los medios de comunicación para desmentir las publicaciones y explicar lo que realmente había ocurrido.