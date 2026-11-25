La incertidumbre que rodeó la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, dio un giro inesperado tras conocerse el desenlace del operativo de rescate ejecutado por las autoridades.

El caso de Indira Lambis, la mujer que acudió desesperada a las afueras del supermercado buscando noticias de su pareja, se convirtió en uno de los episodios más comentados de una jornada marcada por momentos de máxima tensión y escenas insólitas alrededor del establecimiento.

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La angustiosa búsqueda a las afueras del almacén

Todo comenzó la mañana del martes 24 de noviembre, cuando el esposo de Lambis salió de su vivienda con rumbo al sector de La Castellana.



Según el relato entregado por la mujer a medios locales, él ingresó al establecimiento comercial con la intención de comprar unos buñuelos. Minutos después, se desató el asalto que terminó en un secuestro masivo dentro del almacén.



Mientras el operativo policial apenas comenzaba a desplegarse y aún había confusión en el sector, Indira llegó angustiada al perímetro acordonado.

Durante varias horas, sostuvo ante las cámaras y los uniformados que su pareja era uno de los ciudadanos atrapados en el interior, pidiendo que se respetara la vida de todos los rehenes en Cartagena.

🚨😱 ¡QUÉ HORROR! BUSCABA DESESPERADAMENTE A SU ESPOSO ENTRE LOS REHENES DEL ÉXITO EN CARTAGENA Y TERMINÓ DESCUBRIENDO QUE ERA EL DELINCU3NTE AB4TIDO POR LA POLICÍA. Una historia que parece sacada de una película de terror. Indira Lambis pasó horas de angustia buscando a su esposo, Haider Muñetón Zapata, de 51 años, después de que este ingresara al almacén Éxito de La Castellana, justo antes de que comenzara la toma de rehenes. La mujer esperaba noticias de él, sin imaginar que su búsqueda tendría un desenlace tan estremecedor. Haider había salido de casa para comprar unos buñuelos y luego recoger a su esposa para llevarla al trabajo. Su última comunicación fue a las 8:12 de la mañana del martes. Después, su teléfono dejó de responder. Indira acudió a buscar información entre las autoridades y las personas que iban recuperando su libertad, con la esperanza de encontrarlo con vida. Pero posteriormente se conoció que su esposo era el hombre que murió durante el operativo de rescate y que, según las autoridades, pertenecía a la banda delincuencial que protagonizó la toma del supermercado. 💔 ¡UNA BÚSQUEDA LLENA DE ESPERANZA QUE TERMINÓ EN UNA NOTICIA DEVASTADORA! La mujer llevaba 11 años de matrimonio con Haider y no sabía que aquel día su rutina terminaría convertida en una tragedia. Una historia que deja muchas preguntas y un profundo dolor en medio de uno de los episodios más dramáticos vividos recientemente en Cartagena. — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) November 25, 2026

El desenlace del operativo y la identificación

Tras una extensa jornada de negociación y tensión, en la madrugada del miércoles 25 de noviembre grupos especiales de la Policía Nacional y el Gaula ejecutaron la intervención definitiva, dejando registros impactantes de cómo fue el rescate de rehenes en el Éxito de Cartagena tras 18 horas de angustia.

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Como resultado de la operación, los uniformados liberaron a los ciudadanos, capturaron a varios implicados y reportaron que uno de los presuntos asaltantes fue abatido durante el cruce de disparos.

Horas más tarde, reportes periodísticos y fuentes cercanas al procedimiento señalaron que el hombre neutralizado dentro del supermercado sería Haider Humberto Muñetón Zapata, precisamente la persona a quien Indira Lambis buscaba afuera como supuesta víctima del asalto.

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La respuesta de la esposa ante las versiones

Pese a la información difundida sobre la identidad del fallecido, Indira Lambis manifestó no haber recibido una confirmación oficial por parte de las autoridades judiciales.

En declaraciones posteriores, explicó que aún no había realizado el reconocimiento formal del cuerpo y cuestionó una fotografía que circuló en redes sociales, asegurando que la persona de la imagen no correspondía con la vestimenta ni la apariencia de su esposo.

Ante la falta de claridad institucional, la mujer inició un recorrido por las instalaciones de la Policía, el Gaula y Medicina Legal en Cartagena exigiendo respuestas concretas sobre el paradero de su pareja y el estado real de las investigaciones.

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Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la recolección de material probatorio y testimonios para esclarecer el rol exacto de cada persona involucrada en los hechos del Éxito de La Castellana.

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