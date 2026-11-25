En la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, finalizó la toma de rehenes que se prolongó durante 18 horas en el almacén Éxito de Cartagena, ubicado en el sector de La Castellana. La situación terminó tras un operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

¿Qué pasó con los secuestradores tras el operativo en el Éxito de Cartagena?

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Una vez finalizada la intervención al interior del establecimiento, las autoridades entregaron el balance de los resultados del operativo y las acciones adelantadas contra el grupo delincuencial.



Según el reporte oficial, uno de los secuestradores fue abatido por la Fuerza Pública, mientras que otros dos implicados fueron capturados por los uniformados.



Por otra parte, algunos testigos señalaron que los hombres no tendrían acento propio de la región Caribe, sino que hablarían con una forma de expresión que llamó su atención. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad ni la procedencia de los implicados.

"Un grupo de 30 comandos de la Policía Nacional ingresó al establecimiento comercial y logró el rescate de los secuestrados, quienes se encuentran sanos y a salvo. En la operación también participaron las Fuerzas Militares", informaron las autoridades.

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Asimismo, destacaron la participación de integrantes del Comando de Operaciones Especiales (COPES), comandos Jungla y otras unidades especializadas de la institución y de la Fuerza Pública.

Representantes de la cúpula militar y del Gobierno nacional calificaron el procedimiento como una operación conjunta que permitió evitar una tragedia y garantizar la liberación de las personas que permanecían retenidas.

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#ATENCIÓN 🚨 🚨🚨 ​Tras más de 17 horas de tensión, hacia la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25NOV terminó la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, con el rescate de las 20 personas que permanecían retenidas. En la operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares uno de los delincuentes murió y otros cuatro hombres fueron capturados, quienes enfrentarían cargos por secuestro extorsivo. — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 25, 2026

¿Cómo inició la situación en el Éxito de Cartagena?

Los hechos comenzaron aproximadamente a las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre de 2026, en el establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un grupo de hombres armados ingresó al almacén Éxito con el propósito de robar el dinero recaudado el día anterior e interceptar un vehículo blindado de transporte de valores.

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Sin embargo, la llegada de las patrullas de la Policía habría bloqueado las rutas de escape, lo que obligó a los asaltantes a replegarse al interior del establecimiento comercial.

Al verse rodeados por el dispositivo de seguridad, los hombres armados comenzaron a retener contra su voluntad a clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

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¿Cómo fue la operación para rescatar a los secuestrados en el Éxito de Cartagena?

Para atender la emergencia, la Fuerza Pública desplegó un dispositivo integrado por más de 500 efectivos de la Policía Nacional y el Ejército. El contingente incluyó unidades del GAULA, la Sijín, personal de inteligencia y grupos de operaciones especiales, como los comandos COPES y Jungla.

La intervención se desarrolló de manera gradual y coordinada. Durante las primeras horas de la toma, las labores de negociación adelantadas por el GAULA de la Policía permitieron la liberación de los primeros 10 rehenes.

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Posteriormente, hacia las 2:00 de la madrugada de este miércoles, un grupo de asalto integrado por 30 comandos especializados ingresó al establecimiento para ejecutar la fase final del rescate. Las autoridades confirmaron que varias personas fueron liberadas y se encontraban sanas y salvas tras la intervención.

Hay que tener la mente muy dañada y podrida para creer que lo ocurrido ayer en el Éxito de Cartagena, con cinco delincuentes que terminaron convirtiéndose en secuestradores, fue un montaje. Hubo personas en peligro, horas de angustia y una operación real. Antes de convertir una tragedia en una teoría conspirativa, tengan un poquito de respeto. No sean tan desgraciados! Que viva Cristo Rey. — philarika 🇨🇴 (@PilarEscobarBX) November 25, 2026

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¿Quiénes fueron las personas rescatadas en el Éxito de Cartagena?

El medio de comunicación Blu Radio compartió una lista con los nombres de algunas de las personas que permanecieron retenidas durante la toma del establecimiento comercial.

Entre ellas se encuentran Keiner Flórez, Manuel Abracamontes, Elkin Pérez, Álvaro Feria, José Fonseca, Víctor Pérez, José Miguel Ballesteros, Pedro García, Joaquín Almanza, Víctor Martínez, Keila Nova Escobar, Andrés Ospina, Paula Díaz Machado, Anuar Ospino, Heider Velazco, Johan Correa, Manuel Díaz, Rafael Pérez y Carlos Andrés Cuesta.

También fueron identificados Javier Martínez, Sandra Montalvo, Maricela Santiago, Dianis Causado, Isidora Piñeros, Vivian Pérez, Mónica Barreto Díaz, Yoberis Causin, Lizeth Quintana, Carlos Tapias, Marisol Montalvo, Kelly Lozano, Denia Flores, Estefan Rebolledo y Lizeth Gómez.

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La lista también incluye a Andrea Quintero, Jennifer Hernández, Zuley Marimón, Tatiana Muñoz, José Miguel Díaz, David Frías, Paola Julio, Jaqueline Renan, Frey Guzmán, Carluiz Patiño y Edgar Díaz.