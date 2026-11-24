Un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados ingresó a las instalaciones del reconocido almacén de cadena Éxito de la Castellana, en Cartagena, generando una emergencia de seguridad que activó de inmediato a los organismos de control de la ciudad.

Además de la toma física del inmueble, en la zona se alcanzaron a reportar varios disparos, lo que encendió las alarmas de los vecinos y transeúntes del sector.

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A través de un video publicado, en el lugar de los hechos y dado a conocer públicamente este 24 de noviembre, se logró observar con claridad a un individuo encapuchado y con armas de fuego paseándose muy cerca de los ventanales de vidrio del almacén.



En las mismas imágenes se aprecia que hay varios civiles retenidos, asentados intencionalmente con vista hacia el exterior del almacén. Según las informaciones preliminares recopiladas, los hombres armados estarían amenazando a estas personas para obligarlas a permanecer fijas en esa posición estratégica frente a los vidrios, buscando así impedir o mitigar un eventual operativo de las unidades de la Policía Nacional.

¿Qué pasó en el almacén Éxito de la Castellana en Cartagena?

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Las imágenes difundidas muestran que la posición en la que mantienen a los civiles funciona como un escudo protector hacia la fachada del local. Al apostarlos de cara a las ventanas de vidrio, los encapuchados intentan dificultar la maniobra de ingreso de las unidades tácticas de la Policía Metropolitana de Cartagena, quienes ya se encuentran rodeando el perímetro.

Adicionalmente, durante la toma se reportaron anotaciones de disparos dentro o en las inmediaciones de la estructura, lo que motivó el despliegue de los grupos especializados de la fuerza pública para acordonar el sector de la Castellana y evitar víctimas fatales.

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¿Qué dijeron la Policía Metropolitana de Cartagena y el Grupo Éxito sobre la toma de rehenes?

Ante la magnitud de esta contingencia de seguridad en Cartagena, las autoridades policiales y la empresa propietaria del establecimiento comercial emitieron sendos pronunciamientos oficiales para informar a la ciudadanía sobre las acciones que se adelantan.

Por un lado, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que ha volcado todo su componente especializado al lugar del evento y que trabaja sin descanso para lograr el control absoluto de esta grave situación de orden público. La institución fue clara al enfatizar su compromiso operativo a través de una declaración pública:

“Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas”.

Asimismo, voceros de la Policía Nacional sostuvieron que se han activado todas las capacidades especializadas de la institución, trabajando bajo una coordinación integral con la meta de garantizar una solución completamente segura para las personas retenidas.

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Las autoridades también hicieron un llamado directo a la comunidad y a los medios de comunicación solicitando prudencia y responsabilidad frente al manejo de la información que circula en las plataformas digitales, comprometiéndose a entregar partes oficiales oportunamente. Entre tanto, se conoció que uniformados de la Policía se encuentran evaluando e intentando maniobras tácticas para ingresar a la sede comercial y lograr la liberación de los civiles.

Por su parte, la compañía Grupo Éxito dio a conocer su postura oficial a través de un comunicado corporativo en el que coincidió de manera categórica en colocar la integridad humana por encima de cualquier otra consideración:

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“La protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad. La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación”.

¿Por qué la toma del Éxito afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez?

Un detalle fundamental que debes tener en cuenta es que los hechos registrados en el almacén Éxito de la Castellana no solo impactaron la movilidad y la seguridad terrestre del sector comercial, sino que tuvieron un efecto directo en la conectividad aérea de Cartagena.

Debido a la ubicación geográfica del almacén Éxito Castellana en la cartografía de la ciudad, la estructura coincide exactamente con la zona de aproximación de las aeronaves que aterrizan en la capital bolivarense. Por esta razón, las autoridades aeronáuticas emitieron una alerta de seguridad operacional y ordenaron suspender temporalmente la recepción de vuelos en la terminal aérea.

En el comunicado emitido por el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se explicó lo siguiente:

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“El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se permite informar que, a razón de la situación de seguridad presentada en la mañana de hoy, 24 de noviembre, en el almacén Éxito Castellana en la ciudad Cartagena, la autoridad aeronáutica ha tomado la decisión de restringir los aterrizajes hacia la terminal, dado que el evento se encuentra en la zona de aproximación del Aeropuerto”.

Sin embargo, tras el desarrollo de un operativo coordinado en la zona de pista del aeropuerto Rafael Núñez y la evaluación de los riesgos de la zona, las autoridades confirmaron la reanudación de las operaciones aéreas en la terminal cartagenera, normalizando paulatinamente la llegada de vuelos mientras en el almacén Éxito continúa la labor de la Policía para controlar a los encapuchados y resguardar a los rehenes.

