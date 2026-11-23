Wendy Xiomara Saavedra Sosa, una joven de 24 años, falleció después de resultar gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido en Cajamarca, Tolima.

La motociclista permaneció hospitalizada tras el siniestro registrado el lunes 9 de noviembre, pero el martes 10 se confirmó su muerte.

Publicidad

El accidente involucró una motocicleta, un bus de servicio público y una tractomula. Sin embargo, uno de los detalles que ha llamado la atención es un video en el que se observa la secuencia de movimientos de los vehículos antes del impacto.



En la grabación, el conductor de la tractomula aparece detenido detrás de la motociclista.



Según la versión entregada por él, alcanzó a verla y permaneció detrás de ella. No obstante, segundos después, el bus que estaba involucrado en la situación comienza a retroceder y termina impactando a Wendy, quien queda atrapada contra la tractomula.

Puedes leer: Dejan caja de icopor con restos humanos frente a cárcel Modelo: llevaba aterrador mensaje

Las imágenes muestran la maniobra del vehículo de servicio público y el momento en que la joven queda aprisionada entre los dos vehículos de carga y transporte. Esta secuencia podría ser clave para entender cómo ocurrió el accidente y establecer qué pasó realmente.

Por ahora, no se conocen todos los detalles de lo sucedido ni existe una determinación definitiva sobre las responsabilidades. Las autoridades deberán verificar las imágenes, las versiones de los involucrados y las demás circunstancias del caso.

Publicidad

¿Quién era Wendy Xiomara Saavedra, la joven que murió en el accidente?

Wendy Xiomara Saavedra Sosa tenía 24 años y era egresada del programa de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima.

Publicidad

Su fallecimiento generó mensajes de condolencia entre familiares, amigos y personas cercanas, quienes lamentaron que la joven perdiera la vida después de varios días enfrentando las graves consecuencias del accidente.

La Universidad del Tolima también se pronunció públicamente para expresar su solidaridad con los familiares y seres queridos de Wendy, sumándose a las muestras de acompañamiento tras conocerse la noticia.

La joven había resultado gravemente herida el lunes 9 de noviembre, cuando se movilizaba en su motocicleta por Cajamarca. Después del impacto con los otros dos vehículos, fue trasladada para recibir atención médica, pero su estado de salud no logró mejorar y falleció el martes 10 de noviembre.

Puedes leer: Esposa de Rigoberto Urán sufrió fuerte accidente: videos desde la clínica preocupan

Publicidad

Una de las hipótesis preliminares apunta a que el bus de servicio público habría realizado una maniobra en reversa. Esta versión coincide con el movimiento que se observa en la grabación, aunque deberá ser contrastada por las autoridades antes de establecer cómo se desarrollaron los hechos.

El video también muestra al conductor de la tractomula detenido detrás de Wendy, un detalle que podría resultar importante al momento de reconstruir la secuencia del accidente.

Publicidad

Por ahora, se desconoce qué motivó al conductor del bus a retroceder y cuáles eran las condiciones de visibilidad y circulación en ese instante.