Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán, sufrió un fuerte accidente que le ocasionó varias lesiones, entre ellas fracturas en el rostro y afectaciones en otras partes de su cuerpo.

La noticia fue revelada por el propio deportista este 17 de noviembre, cuando publicó un video desde la clínica en el que mostró cómo se encuentra su pareja y contó detalles de los difíciles días que ha vivido su familia.

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La publicación sorprendió a los seguidores del exciclista colombiano, pues hasta ese momento no se conocían detalles sobre lo ocurrido con Michelle. En las imágenes compartidas por el antioqueño se observa a la madre de sus hijos durante su hospitalización, mientras él relata el susto que vivió al verla necesitar atención médica.



Aunque Rigoberto no explicó con precisión cómo ocurrió el accidente, por el contexto de su mensaje se entiende que estaría relacionado con una salida en bicicleta de Michelle. El deportista también reveló que el hecho ocurrió ocho días antes de hacer pública la situación.



"Les cuento pues, mijitos, que yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle… ¡Ay, Dios mío! ¡Casi se me sale el corazón!", escribió en el mensaje que acompañó la grabación.

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¿Qué lesiones sufrió Michelle Durango, esposa de Rigoberto Urán?

En el video, Rigoberto Urán dio a conocer algunos detalles sobre las consecuencias físicas que tuvo el accidente para su esposa. Según explicó, Michelle sufrió una fractura en el pómulo, además de lesiones en la clavícula y en una de sus costillas.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue que, de acuerdo con el relato del ciclista, Michelle no recuerda lo que sucedió durante el accidente. Esta situación aumentó la preocupación de quienes conocieron la noticia a través de la publicación.

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"Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada: me tocó acompañarla a ella".

🚴‍♂️ Rigoberto Urán está acostumbrado a las caídas y a los sustos que le ha dejado el ciclismo, pero esta vez le tocó vivir la angustia desde el otro lado. Su esposa, Michelle Durango, sufrió un accidente que terminó con varias lesiones y lo llevó a acompañarla en una clínica, donde tantas veces ella había estado pendiente de él. Ocho días después, el ciclista compartió imágenes de su recuperación y contó que sufrió fracturas en el pómulo, la clavícula, las costillas y algunas vértebras. Aunque todavía no recuerda lo ocurrido, su evolución es positiva y ya vuelve a sonreír. Rigoberto también contó cuánto la extrañan sus hijos en casa y agradeció a los médicos, familiares y amigos que los han acompañado. ❤️ . . . #RigobertoUrán #Ciclismo #MichelleDurango #Video #Las2orillas — Las2orillas (@Las2Orillas) November 17, 2026

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¿Cómo está Michelle Durango después del accidente?

En medio de la preocupación que generaron las imágenes de su hospitalización, Rigoberto Urán también compartió una noticia más alentadora sobre el estado de salud de su esposa.

De acuerdo con lo que contó el deportista, Michelle ha mostrado una evolución favorable durante los ocho días posteriores al accidente.

Para acompañar sus palabras, publicó imágenes en las que ella aparece sonriendo y comiendo, mostrando que ha tenido avances durante su recuperación.

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"Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va súper bien. Michy va mejorando cada día. Y véala acá, sonriendo otra vez", expresó el ciclista.

Las fotografías y el mensaje permitieron conocer un panorama más tranquilo sobre la situación de Michelle, especialmente después de que se conocieran las fracturas y las demás lesiones que sufrió.

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Por ahora, Rigoberto no ha entregado detalles sobre cuánto tiempo podría tomar la recuperación completa de su esposa ni ha precisado cuándo podrá retomar sus actividades habituales.

