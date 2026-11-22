La representación de Colombia en Miss Universo 2026 está en manos de María Alejandra López, la candidata pereirana que busca destacar en la edición número 75 del certamen de belleza internacional.

En esta ocasión, la sede del evento es San Juan, Puerto Rico, lugar a donde han llegado 116 candidatas provenientes de distintas partes del mundo.

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Para respaldar su avance en la competencia, la organización del concurso habilitó una plataforma digital en la que los seguidores y el público en general pueden registrar sus votos de forma directa.



Si deseas acompañar a la participante nacional en este camino, es indispensable que conozcas las vías autorizadas y el funcionamiento del sistema de apoyo.



¿Cómo votar por María Alejandra López en la app y web oficial de Miss Universo 2026?

Para participar de manera segura y garantizar que tu apoyo sume en el registro global, debes utilizar únicamente las plataformas habilitadas por la organización oficial.

Existen dos canales digitales oficiales: el sitio web oficial de votaciones y la aplicación móvil MU Fan, la cual puedes descargar en dispositivos con sistema operativo Android e iOS.

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Para emitir tu voto por la representante de Colombia, solo debes seguir este procedimiento paso a paso:

Ingresa a la página oficial de votación a través del enlace https://missuniverseorg.com/vote o abre la aplicación MU Fan previamente instalada en tu teléfono. Dirígete al apartado de votación, el cual identificarás fácilmente con la palabra 'Vote'. Navega por la lista de países participantes hasta ubicar a Colombia. Haz clic o selecciona la fotografía y el perfil oficial de María Alejandra López. Elige la modalidad que prefieras, ya sea la opción de voto gratuito o alguno de los paquetes pagos disponibles si deseas otorgarle una mayor cantidad de respaldos. Sigue las indicaciones que se despliegan en pantalla para finalizar correctamente el registro.

Es de gran importancia que verifiques que tu voto quede registrado de forma efectiva en la plataforma. Además, se recomienda realizar el procedimiento de manera exclusiva en estos canales oficiales y evitar páginas externas no autorizadas que prometan incrementar la cifra de votos.

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¿Votar por Colombia en Miss Universo 2026 es gratis o cuánto cuestan los paquetes de votos?

Una de las interrogantes más comunes entre los usuarios es si existe algún costo para respaldar a la candidata. La respuesta es sí: votar por María Alejandra López es totalmente gratuito, pues la organización brinda la opción de registrar votos sin necesidad de pagar.

Sin embargo, si tu objetivo es aportar un volumen mayor de apoyos, también existen paquetes de compra opcionales con diferentes tarifas.

De acuerdo con los precios fijados para la edición 75 de la gala, los valores de los paquetes son los siguientes:

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9 votos: $0,99 dólares estadounidenses.

45 votos: $4,99 dólares estadounidenses.

120 votos: $9,99 dólares estadounidenses.

255 votos: $19,99 dólares estadounidenses.

660 votos: $49,99 dólares estadounidenses.

1.350 votos: $99,99 dólares estadounidenses.

3.000 votos: $199,99 dólares estadounidenses.

Toma en cuenta que los cobros en la plataforma se realizan en dólares estadounidenses. Por este motivo, el precio final en pesos colombianos puede presentar variaciones dependiendo de la tasa de cambio del día y de las políticas de tu entidad bancaria.

¿Para qué sirven los votos del público y cuál es su impacto en el certamen?

El respaldo del público cumple un papel relevante en la dinámica de la competencia. La participante que obtenga la mayor cantidad de votos acumulados obtendrá un cupo directo en el grupo de las 30 semifinalistas del concurso.

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Esta votación representa una oportunidad directa para que los fanáticos ayuden a María Alejandra López a avanzar en el certamen.

No obstante, ten presente que ganar la votación popular no otorga la corona de manera automática ni asegura la clasificación a las rondas finales, ya que la evaluación del certamen continúa a cargo del jurado calificador.

La gala final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en Puerto Rico, fecha en la que se conocerá a la nueva soberana.

