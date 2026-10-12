Ella es María Alejandra López Pérez, coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2026

María Alejandra López Pérez, representante del departamento de Risaralda, se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2026 tras ser coronada el pasado sábado 10 de octubre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla.

La modelo e ingeniera industrial, de 32 años, se impuso ante las candidatas de diversas regiones del país y obtuvo el derecho de representar a Colombia en la edición 75 del certamen internacional Miss Universe, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

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¿Quién es María Alejandra López Pérez?

María Alejandra López Pérez nació en Pereira y cuenta con una trayectoria de más de 13 años en certámenes de belleza nacionales e internacionales. Su recorrido comenzó formalmente en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena, donde obtuvo el título de primera princesa.

Ese mismo año viajó a Bolivia y se llevó la corona de Reina Hispanoamericana 2013. Posteriormente, en 2015, se coronó como Miss Mundo Colombia, título que le permitió competir en el certamen internacional de Miss Mundo.

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Su trayectoria internacional continuó en 2023, cuando participó en Miss Grand International, celebrado en Vietnam, y alcanzó el puesto de segunda finalista.

Durante las actividades oficiales de Miss Universe Colombia 2026, la representante de Risaralda también obtuvo reconocimientos. El 7 de octubre ganó la prueba de preparación física y baile Miss Figura Bodytech, mientras que el 9 de octubre recibió el título de Miss Bulova Time, reconocimiento asociado a su elegancia en la pasarela.

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Oficialmente María Alejandra López Pérez es la Nueva Miss Universe Colombia 2026 😭🥹#MissUniverseColombia https://t.co/xciGSuVSeM — Edii Borja (@Edi_borja00) October 11, 2026

¿Cómo ganó María Alejandra López Pérez Miss Universe Colombia?

La ceremonia de coronación llegó a su fase decisiva con la selección de cinco finalistas. El cuadro de honor quedó integrado por Susana del Portillo Olivo, representante del Valle del Cauca, como cuarta finalista; Andrea Aguilera Arroyave, de Antioquia, como tercera finalista; y Lauren Escandón Salazar, de la Región Andina, como segunda finalista.

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La disputa por la corona quedó entre María Alejandra López Pérez y Marly Yulied Velásquez Marín, representante de Medellín. Finalmente, López Pérez fue elegida como la nueva soberana de la belleza colombiana.

En su mensaje final, Alejandra destacó la importancia de la diversidad y defendió un liderazgo basado en escuchar, respetar y unir a las personas. Asimismo, hizo referencia al impacto del terremoto ocurrido en Colombia en agosto.

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Con esta victoria, la ingeniera industrial asume el reto de representar a Colombia en el escenario internacional. La edición 75 de Miss Universe reunirá a candidatas de distintos países en San Juan, Puerto Rico, el próximo 24 de noviembre.