Miss Universo 2025 responde a posible orden de arresto en su contra: “No me arrepiento”

La actual Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch, se pronunció públicamente sobre la controversia legal que enfrenta en Tailandia y calificó las acciones promovidas en su contra como intentos de intimidación.

La polémica escaló luego de que el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil anunciara que promueve acciones legales en su contra ante las autoridades de ese país.

Fátima Bosch utilizó sus redes sociales para defender su postura y las decisiones que tomó durante el certamen de belleza.



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“Hoy me toca a mí contar esta historia; mi deseo es que mañana ninguna mujer tenga que vivirla. Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, expresó la modelo mexicana.

La reina de belleza también dejó claro que no cambiará su posición frente a lo ocurrido y afirmó: “No me arrepiento de haber defendido mi lugar aquel día”. Asimismo, sostuvo que “defender tu dignidad jamás debería convertirse en motivo de miedo”.

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Bosch también enfatizó que “pedir respeto no es una provocación” y aseguró que el episodio quedó registrado públicamente: “El mundo entero vio lo que pasó aquel día... todo quedó grabado. No hay nada más que decir”.

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¿Cuál es el proceso que enfrenta Fátima Bosch?

Por su parte, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil aseguró el pasado 22 de agosto de 2026, a través de sus redes sociales, que las autoridades de su país avanzan en los trámites judiciales relacionados con Bosch.

En una publicación de Instagram, Itsaragrisil afirmó que “Fátima Bosch está actualmente sujeta a un proceso expedito para la emisión de una orden de arresto en relación con un caso que involucra difamación, falsas acusaciones y la difusión de información falsa, respaldado por pruebas claras”.

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El directivo también acusó a Bosch de difundir “narrativas engañosas” con fines personales y aseguró que las acciones legales buscan proteger los intereses de la Miss Universe Organization (MUO).

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Sin embargo, es importante precisar que la existencia de una denuncia o un proceso judicial no significa que ya exista una orden de arresto vigente. La emisión de una medida de este tipo debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes de Tailandia.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

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Los hechos que desencadenaron el enfrentamiento ocurrieron el 4 de noviembre de 2025, durante una ceremonia de imposición de bandas realizada en Pak Kret, Tailandia.

Según los reportes sobre el episodio, Itsaragrisil reprendió a Bosch por no promocionar a Tailandia y a los patrocinadores del certamen a través de sus redes sociales.

La modelo mexicana denunció que el empresario la llamó “tonta” y “cabeza hueca”. Como protesta, Bosch abandonó el recinto, mientras otras participantes decidieron retirarse en solidaridad con ella.

Polémica en Miss Universo tras corona a Fátima Bosch /Foto: AFP/Redes sociales

Pese al altercado, Fátima Bosch continuó en la competencia y posteriormente obtuvo el título de Miss Universo 2025. Días después, el 12 de noviembre de 2025, Itsaragrisil presentó una denuncia penal por presunta difamación.

En diciembre de ese mismo año, la organización de Miss Universe Tailandia emitió un comunicado en el que negó que el empresario hubiera insultado a Bosch y sostuvo que sus palabras fueron interpretadas de manera errónea.

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Ante los acontecimientos más recientes, la organización matriz de Miss Universo reiteró su respaldo a la mexicana.

