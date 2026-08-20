Ellas son las exreinas de belleza que ocultaron su amor por años; ahora son esposas

¿Alguna vez te has imaginado encontrar al amor de tu vida en medio de una competencia internacional? Esto fue exactamente lo que les ocurrió a Mariana Varela y Fabiola Valentín, dos reconocidas modelos y exreinas de belleza.

Su relación, que comenzó tras bambalinas y pasarelas, se ha convertido en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo, especialmente tras hacerse virales nuevamente sus románticas fotografías de matrimonio.

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Aunque el enlace civil ocurrió hace algún tiempo, las redes sociales han vuelto a encenderse recientemente con las postales de su boda, donde ambas lucen radiantes vestidas de blanco junto a sus seres queridos.



Si quieres conocer todos los detalles sobre esta hermosa unión que desafió la distancia y la discreción, sigue leyendo, porque aquí te contamos su historia completa, libre de rumores y apegada estrictamente a la realidad de su romance.

¿Quiénes son Mariana Varela y Fabiola Valentín?

Para entender este tierno relato, primero debes conocer a sus protagonistas, dos mujeres sumamente exitosas en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza.

Por un lado tenemos a Mariana Varela, una destacada modelo, periodista y exreina de belleza de nacionalidad argentina. Mariana nació el 26 de agosto de 1996 en Burzaco, una localidad de Buenos Aires.

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En el año 2019, alcanzó la consagración nacional al quedarse con el título de Miss Grand Argentina, lo cual le otorgó el derecho de representar a su país en el certamen Miss Grand International 2020.

En este concurso internacional no solo logró destacar por su belleza física, posicionándose firmemente entre las 10 semifinalistas, sino también por su gran compromiso social, participando activamente en diversas campañas dedicadas a la lucha contra la violencia de género.

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Por el otro lado se encuentra Fabiola Valentín, una talentosa modelo y exreina de belleza de origen puertorriqueño. Fabiola representó con gran orgullo al municipio de Camuy cuando fue coronada como Miss Grand Puerto Rico 2020.

Anteriormente, en el año 2019, ya había demostrado su enorme potencial en las pasarelas al participar en el Miss Universe Puerto Rico, concurso en el cual obtuvo una destacada tercera posición.

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Su brillante carrera profesional no se limita a las coronas, ya que ha colaborado con prestigiosas agencias de modelaje de carácter internacional y ha sido la imagen de importantes campañas para marcas de gran reconocimiento comercial.

¿Cómo nació y se consolidó la historia de amor entre las dos modelos?

La conexión entre Mariana y Fabiola comenzó en un escenario que inicialmente parecía de pura competencia. Ambas coincidieron en el certamen Miss Grand International 2020, el cual se llevó a cabo en la exótica Tailandia.

Aunque en un inicio compartieron momentos cotidianos como compañeras que competían por una misma corona, la química y la cercanía entre ellas creció rápidamente.

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Con el paso del tiempo, esa linda amistad que construyeron en Tailandia se transformó en una relación romántica profunda.

Sin embargo, las modelos tomaron la firme decisión de resguardar su amor de la mirada pública. Durante aproximadamente dos años, prefirieron mantener su noviazgo en total privacidad.

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Si bien en sus respectivas redes sociales solían compartir fotos de sus viajes conjuntos y de sus encuentros casuales, en ningún momento revelaron el verdadero motivo afectivo de su cercanía, permitiendo que sus seguidores solo vieran una bonita amistad.

Todo cambió de manera sorpresiva en octubre del año 2022. A través de una publicación en sus redes sociales, las modelos compartieron un emotivo video que recopilaba los instantes más significativos y felices de su noviazgo.

En esta publicación se incluyeron momentos tan íntimos como la tierna propuesta de matrimonio y las fotografías de su boda civil. La noticia causó un gran impacto y tomó por sorpresa a todos sus seguidores y al mundo del espectáculo.

La boda civil se llevó a cabo en San Juan, la capital de Puerto Rico, el 28 de octubre de 2022.

“Después de decidir mantener en privacidad nuestra relación, les abrimos las puertas en un día especial. 28/10/22″, escribieron textualmente en sus cuentas personales para sellar este gran paso.

Aunque este feliz suceso ocurrió hace cuatro años, las fotografías oficiales de su boda se han vuelto a viralizar con fuerza en plataformas digitales.

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En estas bellas imágenes se puede observar a la feliz pareja compartiendo momentos únicos con sus amigos y familiares más cercanos, todos vestidos de blanco en un ambiente de celebración.

