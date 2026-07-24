“Viene un proceso legal”: Pareja gay discriminada en el Centro Comercial Andino

Recientemente, en una charla muy cercana con El Klub de La Kalle, Johan y Rodrigo, protagonistas del video viral en el Centro Comercial Andino, aclararon su futuro legal. Tras ser retirados por un guardia de seguridad mientras grababan un trend, los jóvenes confirmaron que tomarán medidas ante la ley.

La pareja explica que el incidente ocurrió mientras intentaban registrar un beso breve para la red social TikTok. Según su relato, el funcionario de vigilancia intervino de forma inmediata alegando que las demostraciones de afecto no estaban permitidas dentro del recinto.

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Rodrigo recuerda el momento exacto del reclamo: "se nos acerca el guarda y nos dice que no podíamos mostrar afecto en público porque estaba prohibido". Esta frase desató una controversia que escaló rápidamente en diversas plataformas digitales.



El guarda justifica su acción mencionando a los visitantes del lugar: "Él hace como es que hay niños y familia cerca" relató el joven. Ante la insistencia del personal, la pareja se siente incómoda y decide retirarse del establecimiento comercial.

Rodrigo aseguró que el proceso ya está en manos de su equipo jurídico y confirmó que buscarán avanzar por las vías legales.

"Van a hacer un tema legal... la discriminación es un delito", dejando claro que su intención es que el caso sea investigado por las autoridades.

La representación de la pareja está a cargo del abogado Alejandro Michels, quien también impulsó las jornadas de protesta realizadas tras el incidente. Ambos esperan presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y que el proceso permita establecer responsabilidades por lo ocurrido.

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Acciones legales tomará la pareja contra el Centro Comercial Andino

La denuncia se enfoca en el trato recibido por parte del equipo de seguridad privada. Aunque la gerencia del lugar ofrece disculpas telefónicas, los jóvenes consideran que el proceso jurídico debe continuar para garantizar que se respeten los derechos de la comunidad.

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Johan menciona que la gerente admite la falta de sustento para la expulsión. Según el joven:

"Revisó las cámaras y se da cuenta que no estábamos haciendo absolutamente nada extraño". A pesar de este reconocimiento, la pareja mantiene su postura de acudir a tribunales.

El proceso busca determinar responsabilidades específicas sobre el personal involucrado. Los afectados aclaran que no buscan fama ni beneficios económicos con esta acción. Su prioridad radica en evitar que otros ciudadanos vivan experiencias similares en espacios libres.

Durante la entrevista, los chicos revelaron haber recibido amenazas graves e indicaron que algunos usuarios en internet les envían mensajes violentos. "En redes, mucha gente era 'No si yo hubiera estado ahí, los hubiera cogido a palo.' O sea, si fuera de una... porque la gente es muy agresiva"

La pareja insiste en que su video solo dura unos segundos y es inofensivo. "Estábamos dándonos un beso, dábamos una vuelta y eso era todo, ni siquiera un beso, un pico, porque pico era pico, eran segundos menos y literalmente era la vueltica del pico y ya chao" dijo Johan. El caso quedo bajo la supervisión de la Unidad de Delitos contra la Discriminación.

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Mira la entrevista completa: