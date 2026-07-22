Luixa confiesa la verdadera clave detrás del éxito de Cola de Lagarto en A Otro Nivel

El grupo musical Cola de Lagarto, finalista de A Otro Nivel 2026, visitó los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde compartió detalles de su paso por el reality y explicó cuáles fueron las claves que las llevaron a disputar la gran final.

Durante la entrevista, Luixa, vocalista y líder de la agrupación, aseguró que el éxito del cuarteto fue el resultado de la disciplina, una visión artística clara y el aprovechamiento de las fortalezas de cada una de las integrantes.

Puedes leer: Cristina Hurtado sorprende al hacer dominadas con el balón en tacones y vestido



Según explicó, desde el inicio buscaron construir una propuesta escénica que fuera más allá del canto. Su objetivo era ofrecer un espectáculo completo que combinara interpretación, baile y puesta en escena. "Queríamos ser cuatro mujeres que bailáramos, cantáramos e hiciéramos un show con una puesta en escena muy chévere", expresó la artista.

Luixa contó que esa idea nació gracias a su experiencia en la compañía Ensálsate, en Cali, donde participó en espectáculos de gran formato. "Quise implementar todo ese conocimiento y esa experiencia dentro del programa", señaló.

Otro de los aspectos que destacó fue la organización interna del grupo y la distribución de los papeles de cada integrante. Explicó que parte de su trabajo consistió en identificar las fortalezas vocales de cada una para definir quién asumiría las voces principales, los registros altos, medios y bajos, logrando un ensamble que, según afirmó, fue determinante para llegar a la final.

Publicidad

¿Qué más dijo la líder de Cola de Lagarto?

Publicidad

La cantante también aseguró que uno de los pilares del grupo fue la mentalidad con la que afrontaron la competencia, la cual definió como una "mente de tiburón". Aunque fue la última en integrarse al proyecto, afirmó que rápidamente encontró afinidad con las demás integrantes por compartir los mismos objetivos profesionales.

Asimismo, destacó que su experiencia previa en concursos musicales le permitió afrontar el reality con mayor preparación. Reveló que en varias ocasiones intentó ingresar a A Otro Nivel como solista, pero nunca fue seleccionada.

Puedes leer: La razón de la rivalidad entre comediantes y humoristas, según Frank Martínez

"Lo intenté muchas veces y no se me daba. Esta vez la vida me sorprendió cuando me llamaron para participar, pero en la categoría de grupos", relató en los micrófonos de El Klub.

Finalmente, Luixa aseguró que su capacidad para liderar el cuarteto y mantener la calma durante la competencia está estrechamente relacionada con su experiencia como madre. "Yo siento que la vida me preparó para este momento. La paciencia llegó a mi vida mucho antes", afirmó.

Publicidad

La artista también confesó que, en los momentos de mayor cansancio durante el concurso, encontraba la motivación en su hija, Mara, quien se convirtió en el impulso que necesitaba para seguir adelante hasta alcanzar la final del programa.

Mira también: Cola de Lagarto revela cómo es la convivencia en la intimidad del grupo