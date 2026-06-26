The Beat Voice ganó 'A Otro Nivel' 2026 y conquistó el premio de 600 millones de pesos

The Beat Voice se convirtió en el nuevo ganador de A Otro Nivel 2026 luego de imponerse en la gran final frente a Cola de Lagarto.

Después de una temporada llena de retos musicales y presentaciones que cautivaron al público, la agrupación logró quedarse con el primer lugar del concurso, llevándose el premio de 600 millones de pesos, un contrato con Caracol Televisión y el título de la presente edición del formato.

Puedes leer: La razón de la rivalidad entre comediantes y humoristas, según Frank Martínez



La definición reunió a los dos grupos que lograron destacarse durante toda la competencia. Tanto The Beat Voice como Cola de Lagarto llegaron a la última gala tras superar las diferentes etapas del programa y demostrar una evolución constante frente al jurado integrado por Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander.

La expectativa por conocer al ganador aumentó desde la semifinal, cuando Colombian Crew quedó eliminado luego de la deliberación de los jurados. Esa decisión dejó el camino libre para que los dos mejores grupos de la temporada disputaran el reconocimiento más importante del concurso.

Así fue el triunfo de The Beat Voice

En la gran final, The Beat Voice presentó una actuación que volvió a demostrar el nivel artístico que exhibió durante toda la temporada.

Publicidad

La agrupación apostó por una interpretación cargada de energía, armonías vocales y una puesta en escena que logró conectar tanto con el jurado como con el público presente.

El grupo ya había dado muestras de su potencial desde la semifinal, cuando consiguió avanzar tras superar la última evaluación frente a Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander. Ese impulso terminó reflejándose nuevamente en la gala definitiva.

Publicidad

Finalmente, la producción anunció a The Beat Voice como el campeón de A Otro Nivel 2026, desatando la celebración de sus integrantes, quienes se abrazaron en medio de la emoción mientras recibían el reconocimiento.

Los aplausos del público acompañaron el anuncio que puso fin a una temporada marcada por el alto nivel de las agrupaciones participantes.

Puedes leer: Caracol Televisión rompe récord de audiencias en el Mundial: "7 de cada 10 colombianos"

Un premio que impulsa su carrera artística

Con el primer lugar, The Beat Voice recibió un premio de 600 millones de pesos, además de un contrato con Caracol Televisión, incentivo que representa una importante oportunidad para continuar desarrollando su carrera musical.

Durante toda la competencia, la agrupación logró consolidarse como una de las favoritas gracias a la calidad de sus interpretaciones, la solidez de sus arreglos y la capacidad para asumir diferentes desafíos musicales en cada una de las galas.

Por su parte, Cola de Lagarto también tuvo una destacada participación y, aunque no se quedó con el primer lugar, recibió una buena noticia. La agrupación también obtuvo un contrato con Caracol Televisión, un reconocimiento a su desempeño durante toda la competencia.

Publicidad

Sin embargo, en la última presentación fue The Beat Voice quien logró convencer al jurado y quedarse con el máximo reconocimiento del programa.