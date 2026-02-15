Miss Jamaica rompe el silencio tras el accidente en el certamen: “Cambió todo”

Gabrielle Henry, la médica de 28 años que representó a Jamaica en Miss Universo 2025, reapareció con un mensaje en sus redes sociales, tras dos meses de un hermético proceso de recuperación, por lo cual, decidió compartir compartido detalles sobre su estado de salud y los cambios que tuvo tras ese accidente en Tailandia.

Recordemos que todo ocurrió durante la fase preliminar del certamen, específicamente en el desfile en traje de gala. En el cual, ella recorría la pasarela y fue ahí que Miss Jamaica sufrió un tropiezo cerca del borde de la tarima, lo que provocó una caída que terminó con la candidata siendo retirada en camilla por paramédicos.

El diagnóstico médico posterior reveló que Gabrielle Henry sufrió una hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento y laceraciones faciales, además de otras heridas que requirieron su hospitalización inmediata en un centro médico tailandés.



Por lo cual, ante la gravedad de la situación, la Organización Miss Universo (MUO) emitió un comunicado asumiendo la responsabilidad total de los gastos médicos, el transporte y el alojamiento de la familia de la candidata durante la crisis de salud que sufrió.



¿Cuál fue el mensaje de Gabrielle Henry?

Tras varias intervenciones, la representante de Jamaica compartió su primera comunicación oficial tras el suceso, en el cual, Gabrielle Henry describió este periodo como una etapa de "restauración y renovación". Llegando a admitir que el golpe fue devastador no sólo en lo físico, sino en lo personal.

"En un momento en el que solo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Lo cambió todo", expresó a través de sus redes sociales. Pese a eso, comentó que ahora su objetivo es levantarse y seguir en el camino de una recuperación total.

Por otro lado, explicó que el trabajo de los profesionales es de admirar y también le agradeció todo el trabajo a los neurocirujanos, neurólogos, enfermeras y fisioterapeutas tanto de Tailandia como de Jamaica. "Su atención, precisión y constante aliento me han sostenido en momentos de incertidumbre", señaló.

Finalmente, se refirió a lo que hará después de su recuperación, en donde comentó que gracias a este episodio comenzará a construir un legado más fuerte y que esto se convierte en una oportunidad para construir un legado más sólido.

"Sigo comprometida a enorgullecer a mi país", concluyó Henry, reafirmando que su historia aún se está desarrollando y que este difícil episodio servirá como testimonio de su capacidad para superar la adversidad.