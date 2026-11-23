Chichila Navia compartió varios detalles de su trayectoria profesional y de su vida personal durante su visita a El Klub de La Kalle. En la conversación, habló sobre la particular dinámica que ha vivido durante sus 26 años de matrimonio con el también actor Santiago Alarcón.

La actriz contó cómo la preparación y la inmersión en algunos personajes han llegado a trascender los sets de grabación y trasladarse a la convivencia cotidiana en su hogar, provocando situaciones tan curiosas como inesperadas.

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¿Cuál fue la ‘pelea’ que tuvieron Chichila Navia y Santiago Alarcón?

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue la anécdota que Navia recordó sobre la época en la que ambos coincidieron en el elenco de la serie Garzón, la vida de Jaime Garzón.

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En esta producción, Santiago Alarcón interpretó al reconocido humorista Jaime Garzón, mientras que Chichila Navia dio vida a Soledad, la profesora y primer amor del personaje. La actriz explicó que el guion exigía constantes discusiones entre ambos, quienes finalmente terminaban separándose dentro de la historia.

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Según relató, los dos se involucraron tanto en sus interpretaciones que las características de sus personajes comenzaron a influir en su comportamiento en casa.

“Santiago era Jaime Garzón y Santiago estaba tan metido que él era Jaime Garzón todo el tiempo”, comentó sobre la dedicación de su esposo al papel. Navia también reconoció que ella había incorporado parte de la personalidad de Soledad: “Yo también estaba muy metida... había incorporado un poco ese carácter de ese personaje que era muy fuerte... ella era furiosa”.

Esta inmersión actoral dio lugar a situaciones inesperadas fuera de cámaras. La actriz recordó que, después de grabar largas discusiones entre sus personajes, llegaron a casa y continuaron debatiendo durante la comida familiar.

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“Llegamos de grabar unas peleadas de los personajes y nos sentamos a comer así... y empezamos a pelear por quién tenía la razón, si Jaime Garzón o Soledad”, contó. La situación llegó a ser tan particular que ambos se detuvieron al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, mientras sus hijos observaban sorprendidos: “En un momento dijimos: ‘Pero ¿qué es eso?’. Y los niños mirando”.

¿Qué más contó Chichila Navia sobre su relación con Santiago Alarcón?

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Durante la entrevista, Chichila también habló de otros contrastes que ha experimentado en casa por cuenta de sus interpretaciones. Explicó que, cuando encarnó a una mujer trans, llegaba a estar “muy erotizada” en su hogar. En cambio, al interpretar a la Madre Josefa del Castillo, una monja de clausura, adoptaba una actitud completamente diferente y le decía a su esposo: “No me toques, Santiago, no me toques”.

Al describir la convivencia en su residencia de La Calera, donde vive con Alarcón, sus dos hijos y sus tres perros, la actriz resumió el ambiente familiar con una frase: “Mi casa sí es un manicomio”.

Finalmente, al hablar sobre cómo han mantenido su relación después de más de dos décadas, Navia destacó la importancia de aceptar los cambios propios y de la pareja. Para ella, la clave está en “dejar de ser nostálgico con lo que uno es o con lo que el otro es” y asumir las transformaciones mutuas con curiosidad.