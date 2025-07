Verónica Orozco confiesa el desafío de actuar junto a Santiago Alarcón: “Me da mucha risa”

La complicidad entre Verónica Orozco y Santiago Alarcón trasciende la pantalla. La actriz colombiana reveló en una reciente entrevista con Caracol Tv donde compartió cómo su cercanía con Alarcón, más allá de facilitar el trabajo conjunto, puede volverse un verdadero reto profesional.

Puedes leer: Yesenia Valencia revela que le apagaron la vida a su expareja mientras la engañaba

“Hay días en los que me cuesta mucho actuar con Santiago porque me da mucha risa y yo soy risa fácil”, confesó Orozco entre risas, al recordar momentos detrás de cámaras.

Según relató, la presión de las escenas serias, sumada al ambiente de concentración en el set, intensifica la dificultad: “Me daba mucho, mucho, mucho miedo porque sentía que la gente se ponía muy seria alrededor”.

Orozco no dudó en alabar al director Mateo, a quien describió como una persona encantadora, pero con una actitud sumamente enfocada durante las grabaciones.

Esta seriedad aumentaba la tensión para la actriz, sobre todo cuando compartía escena con Alarcón. "Hubo una escena en el comedor con Camilo y José en la que simplemente no podía mirarlo, me sudaban las manos y no podía hablar", recordó.

Publicidad

En esa ocasión, incluso la edición tuvo que rescatarla de una situación en la que la risa fue imposible de contener.

Puedes leer: Florinda Meza sigue en el centro de la polémica, ahora por líos con los hijos de Chespirito

Publicidad

Más allá de las risas, Orozco destacó la solidez del vínculo que la une a Alarcón, con quien ha compartido múltiples proyectos a lo largo de su carrera.

“Somos la pareja más estable de la televisión colombiana”, afirmó, refiriéndose a la cantidad de veces que han interpretado a una pareja en pantalla.

Esta cercanía también se refleja en sus personajes dentro de La primera vez, serie que aborda los cambios profundos en la vida de una familia cuando su hijo se prepara para entrar a la universidad. "Es una etapa de transformaciones importantes.

Para mi personaje, es la primera vez que decide estudiar siendo adulta, después de no haber trabajado nunca”, explicó Orozco.

Esa reinvención personal también se extiende a su relación con Janet, su hija en la historia, con quien comienza a construir un vínculo después de años de distanciamiento.

Verónica no solo habló desde su experiencia como actriz, sino también desde una introspección personal.

Publicidad

“La señora Ana es una mujer fascinante, sin miedo. De ella me quedo con la sensación de que nunca es tarde para hacer lo que uno sueña”, dijo, al referirse a su personaje.

Santiago, por su parte, también ha enfrentado un arco emocional intenso con José, su papel en la serie. Las pérdidas, los cambios familiares, y la llegada de nuevos afectos han sido parte de un proceso desafiante para su personaje.

Publicidad

“A José le ha costado todo lo que pasó en la segunda temporada. Lo de su mamá, que Camilo sea papá, y la llegada de Janet... todo ha sido difícil de asimilar”, contó Alarcón.

Una de las anécdotas más memorables ocurrió durante la grabación de una escena en las temporadas pasadas. Orozco recordó entre risas cómo no pudo contenerse y terminó estallando mientras grababan el plano de su compañero.

"Fue terrible, porque estaban grabando a Santiago y yo me reía sin parar. Fui una pésima compañera, no pude disimular”, admitió. Afortunadamente, la edición salvó el momento para que no quedara en pantalla.

Pese a estas dificultades, la química entre ambos actores ha sido uno de los elementos más celebrados de la serie. Y si bien el trabajo puede ser arduo, es claro que entre Verónica y Santiago existe una conexión genuina que traspasa la actuación.

Mira también: ¿POR QUÉ Juan Guilera CANCELÓ su BODA? 😱 La VERDAD que NO ESPERABAS | Nuevo Rico, Nuevo Pobre