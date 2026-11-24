El cantante colombiano Juan Duque, estreno su más reciente proyecto y no solo generó conversación por su contenido sonoro, sino también por un detalle ortográfico que muchos calificaron a primera vista como una equivocación deliberada o un fallo gramatical.

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Durante su visita a los estudios de El Klub de La Kalle, el paisa se encargó de desmentir que se tratara de una falla de conocimiento y explicó el concepto real que sostiene la titulación de su trabajo artístico.

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¿Por qué Juan Duque escribió 'verraco' con v pequeña en su proyecto musical?

Al ser consultado en El Klub de La Kalle sobre la razón de utilizar la letra "v" (conocida popularmente como v pequeña o corta) en lugar de la habitual "b" para la palabra "berraco", Juan Duque aclaró que se trató de una elección estética consciente y de una estrategia de identidad de marca para su comunidad de oyentes.

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El artista antioqueño fundamentó su decisión en el origen etimológico y campesino del término. Explicó que la palabra original escrita con "v" hace referencia en el argot del campo al cerdo reproductor o "marranito" que era utilizado históricamente para preñar a las hembras en tiempos de escasez.

Aunque con el tiempo el uso popular para denotar a una persona echa para adelante, trabajadora o con "berraquera" derivó comercial y convencionalmente en la escritura con "b" alta, la forma primigenia del término rural proviene de la "v".

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Basándose en esa raíz cultural y campesina, Juan Duque decidió adoptar la grafía con "v" pequeña para construir la identidad visual de su proyecto bautizado como Verraco 'V' (y su plataforma [suspicious link removed]). Para el cantante, esta convención rompe lo tradicional y le permite crear una marca propia que conecta de forma directa con la esencia del trabajo duro en el campo colombiano.

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¿De qué trata el nuevo EP de 7 canciones presentado por Juan Duque?

Más allá del debate lingüístico y gráfico, el artista presentó formalmente en El Klub de La Kalle su nuevo EP compuesto por un total de siete canciones.

Juan Duque detalló que esta producción no se limita a exaltar únicamente la fortaleza o el ímpetu de las personas luchadoras, sino que aborda los diversos estados emocionales por los que transita cualquier ser humano.

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Según el propio intérprete, el concepto del álbum parte de la premisa de que la "gente berraca" y trabajadora sufre, ríe, deambula y se va de fiesta de la misma manera. Dentro del repertorio de siete tracks se incluyen temas como Inconclusa, una canción de desamor o "tusa" desgarradora que escribió semanas antes de finalizar una relación sentimental, así como colaboraciones destacadas entre las que figuran Real Man junto a Dálmata y Así de rico junto a Juliana.

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De este modo, Juan Duque consolidó en su entrevista radial la narrativa de un disco versátil, que combina la estética campesina de su tierra natal con relatos de despecho y superación cotidiana.