Georgy Parra, reconocido productor musical, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde compartió detalles de su trayectoria profesional y recordó algunos de los momentos que vivió junto al cantante Yeison Jiménez.

Durante la entrevista, Parra habló sobre la organización y la disciplina que mantiene para cuidar los equipos tecnológicos y los instrumentos que utiliza en sus producciones musicales.

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El productor explicó que es bastante exigente con la limpieza de su estudio, pues procura conservar cada elemento en excelentes condiciones. "A mí me encanta que todo esté como perfecto... vos vas al estudio mío y eso parece nuevo", comentó.

En ese sentido, señaló que evita que las personas consuman alimentos dentro del área técnica, principalmente para impedir que los olores permanezcan en el lugar. Sin embargo, recordó una particular anécdota con Yeison Jiménez, quien acostumbraba comer pollo mientras trabajaba en el estudio.

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La anécdota de Yeison Jiménez y el pollo en el estudio de Georgy Parra

A pesar de las normas que mantenía en la sala de grabación, Parra recordó que el intérprete de ‘El Aventurero’ tenía una actitud bastante tranquila y que, en una ocasión, decidió comer pollo dentro del estudio.

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"Yeison, por ejemplo, él era muy tranquilo y entonces él comer pollo dentro del estudio, parce, ¿quién saca ese olor del pollo dentro del estudio?", relató el productor.

Según contó, su expresión al percibir el olor hizo que el cantante notara su incomodidad y decidiera salir del lugar para continuar comiendo en otra zona.

"Me vio la cara y yo... entonces me dijo: “No, no, no, hágale afuerita ya”, como todo penado", recordó entre risas.

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Yeison Jiménez y Georgy Parra Foto: montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de AFP y La Kalle

El productor también explicó que sus instalaciones cuentan con un espacio externo a la sala principal, acondicionado como una especie de lobby o barra de descanso. Precisamente, este lugar fue utilizado para grabar algunas escenas del video musical de la canción MLP, interpretada por Yeison Jiménez.

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El video que le mostraron a Georgy Parra de Yeison Jiménez

Durante la conversación, Parra reveló que recientemente tuvo acceso a unas grabaciones de archivo que había olvidado por completo. Entre ellas encontró un video del cantante comiendo pollo en la barra de su estudio.

"Esta semana me mostraron un video que yo no me acordaba de ese video... Uno de ellos es Yeison comiendo pollito ahí en la barra... y ahí todo feliz, metiéndole al huesito", contó.

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El productor reconoció que volver a ver esas imágenes le produjo una fuerte emoción y lo llevó a recordar los momentos que compartió con el artista. "Me revolcó un poquito todo", expresó.

Finalmente, Parra comentó que las experiencias vividas junto a Yeison Jiménez también le han dejado reflexiones personales, entre ellas la importancia de valorar más la vida y fortalecer su fe. Asimismo, destacó que conserva esos registros audiovisuales como parte de los recuerdos de su relación profesional y de amistad con el cantante.