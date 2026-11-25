La toma de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena, que se prolongó durante más de 16 horas, sigue dejando nuevos detalles.

En las últimas horas se conoció la identidad de dos de los cuatro capturados por este caso, mientras que De la Espriella publicó un video en el que mostró imágenes posteriores al operativo de la Fuerza Pública y se refirió al hombre que murió durante el procedimiento.

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De acuerdo con información revelada, dos de los señalados de participar en los hechos fueron identificados como Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44.



Este último es oriundo de Medellín, Antioquia, al igual que Torres Manco, según los datos conocidos sobre los capturados.



La identificación de los dos hombres se produjo después de la intervención de las autoridades en el establecimiento comercial, donde varias personas permanecieron retenidas desde la mañana del martes. El procedimiento permitió recuperar el control del lugar y poner a salvo a quienes se encontraban allí.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la publicación de De la Espriella, quien compartió un video en el que destacó la actuación de la Fuerza Pública y mostró el cuerpo del presunto integrante de la organización que murió durante el operativo.

Junto a las imágenes, dejó un mensaje contundente sobre la respuesta de las autoridades frente a este tipo de situaciones.

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"Así van a terminar todos los que se atrevan a desafiar al Estado y hacerle daño a nuestra gente. Vamos a caerle con mano de hierro", expresó.

Este fue el momento del careo del presidente Abelardo De La Espriella a los dos secuestradores capturados en Cartagena por la toma de rehenes. #VocesySonidos https://t.co/EEcJ3PZToY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 25, 2026

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Estos son los dos hombres identificados por la toma del Éxito en Cartagena

Los nombres de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón comenzaron a conocerse públicamente después de que se revelaran detalles sobre las personas capturadas durante el procedimiento.

Torres Manco tiene 33 años y, según la información divulgada, es estudiante universitario. Por su parte, Mejía Blandón tiene 44 años y se desempeña como mecánico. Ambos son señalados de estar relacionados con la toma de rehenes en el establecimiento comercial.

La información sobre sus identidades se suma a los detalles conocidos de la operación, que terminó con cuatro personas capturadas y un presunto integrante de la banda abatido.

De acuerdo con los datos preliminares, las autoridades también tienen bajo su custodia a otros dos posibles involucrados, a quienes les fueron incautadas armas. Las investigaciones deberán establecer cuál habría sido la participación de cada uno en los acontecimientos registrados en Cartagena.

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¿Qué pasará con los capturados por la toma del almacén?

Los cuatro capturados deberán enfrentar las investigaciones correspondientes por su presunta participación en el caso.

La información preliminar señala que serían procesados por secuestro extorsivo agravado, conducta que contempla circunstancias de mayor gravedad por las condiciones en las que ocurrieron los hechos.

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Entre los aspectos que deberán analizar las autoridades está la presencia de menores de edad entre las personas que permanecieron retenidas.

Esta circunstancia podría tener consecuencias en el tratamiento judicial de los señalados y en los beneficios a los que eventualmente podrían acceder.

Por ahora, la investigación continúa para establecer la identidad de todos los posibles participantes, determinar el papel que habría desempeñado cada uno y verificar si otras personas estuvieron involucradas en la planeación o ejecución de la toma.

Además, los organismos de seguridad adelantan labores para establecer si algunos integrantes de la organización consiguieron evadir el operativo y abandonaron el lugar antes de que las autoridades retomaran el control.