Tras celebrar su matrimonio en el departamento del Meta, el nombre de María Gómez, esposa de Giovanny Ayala, despertó gran curiosidad entre los seguidores de la música popular en Colombia.

La mujer, quien ha optado por mantenerse alejada de los reflectores del entretenimiento, llamó la atención tanto por su discreto perfil público como por la diferencia de edad con el intérprete.

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¿Quién es María Gómez y a qué se dedica?

María Gómez es una mujer oriunda de Pereira, Risaralda, de aproximadamente 31 años, lo que representa una diferencia de cerca de 17 años menor que Giovanny Ayala.



De acuerdo con la información conocida sobre su vida personal y profesional, se desempeña como profesional en el sector de la salud.



A diferencia de otras parejas de figuras públicas, Gómez mantiene un perfil reservado en redes sociales, donde evita compartir detalles profundos de su intimidad y limita sus publicaciones a momentos puntuales junto al artista.

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María Gómez, originaria de Pereira y profesional de la salud, mantiene un perfil reservado lejos de los medios pese a su relación con el cantante de música popular.

Así nació su historia de amor y la doble propuesta

El vínculo entre el cantante y la pereirana comenzó alrededor de 2022, cuando empezaron a conversar a través de redes sociales.

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Tras mantener contacto virtual durante cerca de un año, decidieron conocerse en persona y formalizar su noviazgo.

En 2023, Giovanny Ayala decidió dar el siguiente paso con una propuesta poco convencional al ocultar el anillo de compromiso dentro de un plato de comida. Posteriormente, para darle un toque más tradicional y romántico al momento, volvió a pedirle matrimonio durante un viaje a París, Francia.

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Los detalles de su boda en Acacías, Meta

Después de cerca de tres años de relación, la pareja llegó al altar el sábado 21 de noviembre de 2026 en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Acacías, Meta.

La ceremonia religiosa destacó por varios elementos llamativos:

