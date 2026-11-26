En el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, se confirmó la muerte de tres hermanos pertenecientes a la comunidad indígena wayúu, quienes se ahogaron mientras se bañaban en un jagüey de la zona.

De acuerdo con la información conocida, la tragedia ocurrió en medio de una temporada de intenso calor y altas temperaturas que atravesaba esta región del departamento.

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Ante las condiciones climáticas, los tres menores habrían decidido ingresar al depósito de agua para refrescarse. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una actividad para mitigar el calor terminó en una emergencia que desencadenó la muerte de los hermanos.



¿Cómo fue el operativo para rescatar a los menores ahogados en La Guajira?

Tras conocerse lo sucedido, las autoridades y los organismos de socorro desplegaron un operativo de búsqueda y rescate en el lugar de la emergencia. Los equipos de respuesta concentraron sus esfuerzos en localizar a las tres víctimas.

Durante las primeras maniobras, los socorristas lograron recuperar los cuerpos sin vida de dos de los menores, un niño de 11 años y otro de sus hermanos, cuya edad no ha sido precisada.

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Por su parte, las labores de búsqueda continuaron para localizar el tercer cuerpo, correspondiente a una adolescente de 15 años que permanecía desaparecida en las aguas del jagüey.

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Las autoridades locales y los equipos de apoyo se mantuvieron en la zona mientras avanzaban los trabajos de recuperación, en medio de una tragedia que enluta a la comunidad wayúu y al departamento de La Guajira.

Tres hermanos Wayúu murieron ahogados en un jagüey en Manaure, La Guajira. La tragedia ocurrió en el depósito de agua conocido como El Pozo, ubicado en la ranchería de Ishorshimana, zona rural del municipio. De acuerdo con la información preliminar, los menores, dos niñas de 13 y 10 años y un niño de 8, habrían ingresado al jagüey para bañarse y refrescarse ante las altas temperaturas de la región. Según versiones conocidas, la emergencia se habría desencadenado cuando uno de los niños comenzó a ahogarse y sus hermanos ingresaron al agua al percatarse de lo ocurrido. #HoyNoticias #Wayúu #menores #ahogados #niños #guajira #gobierno — Hoy|Noticias (@HoyNoticias2) November 26, 2026

Según informó El Diario del Norte, la emergencia se conoció inicialmente tras el hallazgo sin vida de las dos hermanas mayores, cuyos cuerpos fueron recuperados hacia las 4:30 de la tarde de este miércoles 25 de noviembre.

Ante la desaparición del tercer menor, habitantes de la comunidad y unidades del Cuerpo de Bomberos municipal iniciaron las labores de búsqueda en el depósito de agua.

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Luego de varias horas de trabajo, hacia las 7:00 de la noche, los organismos de socorro localizaron y rescataron el cuerpo del niño, de 8 años, con lo que se confirmó el fallecimiento de los tres hermanos.

¿Por qué los menores habrían ingresado al jagüey?

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Los jagüeyes son depósitos artificiales de agua que cumplen una función fundamental para las comunidades de La Guajira, especialmente durante las temporadas de sequía y escasez del recurso hídrico.

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Estas estructuras permiten almacenar agua para diferentes necesidades de las poblaciones que habitan en esta región. Además, ante las altas temperaturas y las condiciones climáticas propias del territorio, algunas personas acuden a estos lugares para refrescarse.

Sin embargo, las características de estos depósitos pueden representar riesgos durante las actividades acuáticas, por lo que es importante extremar las precauciones y evitar ingresar a ellos sin las condiciones de seguridad necesarias.