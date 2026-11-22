En las últimas tardes, los habitantes de la capital antioqueña se preguntan por qué está lloviendo tan duro en Medellín. Con tres días consecutivos de torrenciales aguaceros, tormentas eléctricas y caída de granizo, la sensación general es que el cielo literalmente se rompe sobre el Valle de Aburrá, dejando emergencias viales y alertas rojas en varios afluentes.

El fenómeno atmosférico que explica las fuertes lluvias

De acuerdo con los reportes meteorológicos del SIATA y el IDEAM, estas precipitaciones extremas responden al tránsito de humedad proveniente del oriente y norte del país, sumado a la topografía encajonada de Medellín.

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Durante las mañanas, el sol calienta intensamente el aire atrapado en el fondo del valle.



En horas de la tarde, esa masa de aire cálido y húmedo asciende y choca contra las altas montañas que rodean la ciudad, enfriándose de forma abrupta. Este choque térmico forma nubes de gran desarrollo vertical que liberan enormes volúmenes de agua en pocos minutos. De hecho, en las jornadas más críticas se contabilizaron 134 descargas eléctricas en una sola tarde y acumulados de lluvia que superaron los 57 milímetros.



Quebradas en alerta roja y zonas más afectadas

La fuerza de las precipitaciones ha puesto al límite el sistema de drenaje urbano y las laderas de la ciudad. Entre las principales emergencias registradas durante estas jornadas destacan:



Desbordamientos y alertas rojas: Quebradas como La Presidenta (que subió hasta cuatro metros su nivel), La Escopetería y Malpaso alcanzaron niveles críticos, generando inundaciones en sectores de El Poblado, la glorieta de Monterrey y la calle 30.

Quebradas como (que subió hasta cuatro metros su nivel), y alcanzaron niveles críticos, generando inundaciones en sectores de El Poblado, la glorieta de Monterrey y la calle 30. Colapso de viviendas y árboles caídos: En el barrio Llanaditas (comuna 8), la saturación del terreno provocó el colapso de dos viviendas de madera, sin dejar heridos. Asimismo, los fuertes vientos derribaron árboles en corredores clave como la avenida Regional , cerca de Aguacatala.

En el barrio (comuna 8), la saturación del terreno provocó el colapso de dos viviendas de madera, sin dejar heridos. Asimismo, los fuertes vientos derribaron árboles en corredores clave como la , cerca de Aguacatala. Afectaciones en movilidad: Las tormentas eléctricas obligaron a suspender temporalmente varias líneas del Metrocable por seguridad. Además, las autoridades advirtieron que la acumulación de basuras taponó los desagües, agravando las anegaciones en las vías.

¿Hasta cuándo va a llover fuerte en Medellín?

Según los pronósticos del IDEAM, noviembre es históricamente uno de los meses más lluviosos de la segunda temporada invernal en la región Andina, por lo que las lluvias fuertes en tardes y noches continuarán durante el fin de semana.

Ante este panorama, el DAGRD y el Cuerpo Oficial de Bomberos recomiendan no arrojar basuras a las calles ni quebradas, evitar actividades a cielo abierto durante tormentas eléctricas, no cruzar deprimidos inundados y reportar cualquier emergencia o creciente súbita a la línea 123.