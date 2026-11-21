Un video registrado desde un dron de autoridades venezolanas se convirtió en una nueva pista dentro de la búsqueda de Nancy Gómez, primera dama y gestora social de Uribia, La Guajira, secuestrada el pasado 11 de noviembre.

Las imágenes muestran varias camionetas que se movilizan por una zona apartada de la frontera entre Colombia y Venezuela. Según fuentes de la Fuerza Pública colombiana, en alguno de esos vehículos podría estar siendo transportada la esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago García, aunque esta posibilidad todavía debe ser verificada.

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La grabación, de un minuto y 29 segundos, hace parte de las labores de reconocimiento aéreo que adelantan las autoridades venezolanas en medio de la cooperación retomada entre ambos países en materia de seguridad.

El material registra sobrevuelos sobre rancherías y sectores de terreno árido, donde el movimiento de vehículos es limitado. Ahora, las imágenes están bajo atención de las autoridades que buscan establecer si contienen información que permita dar con el paradero de la funcionaria.

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Nancy Gómez: así son las imágenes captadas por el dron venezolano

En el video conocido por SEMANA se observa un recorrido aéreo por sectores rurales y apartados de La Guajira. El dron realiza labores de reconocimiento sobre rancherías y sigue los pocos vehículos que transitan por estos caminos de la zona fronteriza.

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Fuentes de la Fuerza Pública colombiana señalaron que se trata de imágenes recientes y que las camionetas registradas podrían estar relacionadas con el traslado de Nancy Gómez.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que la gestora social aparezca en alguno de los vehículos ni que estos estén vinculados directamente con su secuestro.

Un dron de las autoridades venezolanas habría captado dos camionetas donde posiblemente iba Nancy Gómez, secuestrada en La Guajira el pasado 11 de noviembre. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/8ufYDsoIfg — Revista Semana (@RevistaSemana) November 21, 2026

La cooperación entre Colombia y Venezuela resulta especialmente importante por las características geográficas de la región. Las autoridades colombianas buscan evitar que Nancy Gómez sea trasladada fuera del territorio nacional y, para ello, han solicitado apoyo del vecino país en las labores de ubicación.

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Este trabajo conjunto también se produce en medio de otros llamados de cooperación en materia de seguridad fronteriza. El ministro de Defensa, Jorge Mora, había solicitado recientemente colaboración a las autoridades venezolanas por el caso de la subteniente Camila Pantoja, secuestrada por el ELN en Arauca.

Nancy Gómez: qué se sabe de su secuestro en Uribia

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Nancy Gómez Sánchez fue secuestrada el miércoles 11 de noviembre de 2026, cuando se encontraba en un gimnasio. La noticia fue confirmada por su esposo, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, quien informó lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Tras conocerse el caso, las autoridades activaron un plan candado y desplegaron operativos para intentar localizarla. En las primeras indagaciones se ha contemplado la posible participación del ELN, aunque esta hipótesis continúa bajo verificación.

Otra línea de investigación apunta a la posible intervención de grupos de delincuencia organizada que prestarían servicios a estructuras de mayor alcance. De acuerdo con fuentes militares citadas en la información, estos grupos podrían encargarse de ejecutar los secuestros y posteriormente entregar a las víctimas a cambio de un pago. Esta hipótesis hace parte de las pesquisas y no constituye una atribución definitiva de responsabilidad.

Mientras avanzan las operaciones, el Gaula Militar y el Gaula de la Policía mantienen acciones en la zona fronteriza. Además, la Gobernación de La Guajira reiteró una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quienes entreguen información que contribuya a encontrar a Nancy Gómez.

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¿Quién es Nancy Gómez, la primera gestora social de Uribia?

Además de su papel como esposa del alcalde, Nancy Gómez ha desarrollado una trayectoria de trabajo social en el municipio. Aunque no nació en La Guajira, ha ganado reconocimiento por sus labores con comunidades vulnerables.

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Antes de que Jaime Luis Buitrago García llegara a la Alcaldía de Uribia, se desempeñó como coordinadora del servicio de psicología en la ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La pareja lleva 24 años de relación y tiene dos hijos.

Durante 2025, su gestión institucional estuvo organizada en seis ejes: niñez y adolescencia, mujer y equidad de género, adultos mayores, educación y recreación, salud integral y articulación institucional. Por este trabajo recibió reconocimientos como la Medalla Dama Guajira y una distinción durante el Mes de la Niñez.

Por ahora, las imágenes del dron venezolano representan un nuevo elemento de interés para los investigadores, que deberán establecer si las camionetas captadas guardan alguna relación con el traslado de la primera gestora social de Uribia. La búsqueda de Nancy Gómez continúa con operaciones en la frontera y con el llamado de las autoridades a la ciudadanía para aportar información que permita encontrarla.

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