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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Ella es Nancy Gómez, primera dama de Uribia, quien fue secuestrada en La Guajira

Ella es Nancy Gómez, primera dama de Uribia, quien fue secuestrada en La Guajira

La gestora social habría sido abordada por varios sujetos que se movilizaban en un vehículo. Entretanto, las autoridades adelantan un operativo de búsqueda.

Retrato de Nancy Gómez, primera dama de Uribia, en un evento público en La Guajira antes de los hechos de su secuestro.
Nancy Gómez, primera dama del municipio de Uribia, departamento de La Guajira.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

En la mañana de este miércoles 11 de noviembre de 2026, se registró el secuestro de Nancy Gómez Sánchez, gestora social y primera dama del municipio de Uribia, La Guajira. De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue privada de la libertad mientras se encontraba en un gimnasio.

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¿Quién es Nancy Gómez?

Nancy Gómez es la esposa del actual alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García. Aunque no nació en el departamento de La Guajira, la primera dama ha ganado reconocimiento en la región gracias a su trabajo con las comunidades más vulnerables del territorio.

En el ámbito familiar, comparte su vida con Jaime Luis Buitrago García, con quien lleva 24 años de relación; 21 años de unión libre y tres de matrimonio. Fruto de esta unión nacieron sus dos hijos, Ali David y Sebastián Buitrago Gómez, ambos menores de edad.

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En su trayectoria profesional, se desempeñó como coordinadora del servicio de psicología en la ESE Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del municipio de Uribia, antes de que su esposo asumiera la Alcaldía.

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Asimismo, durante su gestión institucional al frente del despacho social, en 2025, Nancy Gómez estructuró su trabajo en torno a seis ejes estratégicos, niñez y adolescencia, mujer y equidad de género, adultos mayores, educación y recreación, salud integral y articulación institucional.

Nancy Gómez primera dama de Uribia
Nancy Gómez fue secuestrada este 11 de noviembre
Foto: imagen tomada de redes sociales

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A lo largo de su trayectoria también recibió varios reconocimientos locales y nacionales, entre los que se destacan la Medalla Dama Guajira, la distinción del Mes de la Niñez y la Medalla Honor al Mérito Eduardo Londoño Villegas.

¿Cómo fue el secuestro de Nancy Gómez?

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades, Nancy Gómez fue interceptada en inmediaciones de un gimnasio local por varios individuos fuertemente armados.

Los agresores obligaron a la lideresa social a subir a una camioneta blanca y, posteriormente, emprendieron la huida con rumbo desconocido. Para escapar, habrían utilizado trochas y corredores viales que conectan el extremo norte del departamento de La Guajira.

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La noticia fue confirmada por su esposo, el alcalde Jaime Luis Buitrago García, quien se pronunció a través de sus redes sociales:

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“En medio de una difícil situación familiar, me dirijo a nuestro pueblo uribiero para informar que hace pocos minutos mi esposa, NANCY GÓMEZ, gestora social de nuestro municipio y madre de mis hijos, ha sido secuestrada”, confirmó Jaime Buitrago.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades activaron de manera inmediata un plan candado de seguridad en toda la jurisdicción, con el propósito de localizar a la mujer y dar con el paradero de sus captores.

¿Cómo reaccionó el presidente Abelardo de La Espriella tras el secuestro de Nancy Gómez?

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Minutos después de que se confirmara el secuestro de la primera dama de Uribia, el presidente Abelardo de La Espriella se pronunció a través de sus redes sociales, rechazó lo ocurrido y confirmó el despliegue de la Fuerza Pública para encontrarla.

“Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano. Las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN, situación que estamos verificando”, mencionó el mandatario.

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Las operaciones buscan establecer la ubicación de Nancy Gómez Sánchez e identificar a la estructura armada que estaría detrás del secuestro. Entretanto, las autoridades mantienen las labores de búsqueda en una zona que ha registrado otros hechos de secuestro durante el año.

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