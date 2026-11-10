Actriz Adriana Betancur lucha por su vida en hospital de Bogotá: “Está intubada”

La presentadora colombiana Adriana Betancur atraviesa uno de los momentos más delicados de su salud. La conductora del pódcast 'Así es la vuelta' permanece hospitalizada en la clínica Palermo de Bogotá y su familia hizo un llamado urgente para conseguir atención especializada, luego de que su condición médica se complicara y tuviera que ser intubada.

La preocupación se hizo pública durante la noche del lunes 9 de noviembre, cuando varias figuras del entretenimiento utilizaron sus redes sociales para solicitar ayuda. El pedido tenía un objetivo concreto: encontrar con urgencia un médico nefrólogo que pudiera atender a la presentadora.

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Una de las primeras en pronunciarse fue Milena López quien publicó un video solicitando información sobre un especialista disponible en la clínica donde se encuentra su colega. En sus historias también escribió: “Urgencia médica. Necesitamos urgente Nefrólogo Clínica Palermo".



A este llamado se sumó Lucía Aldana, exreina y presentadora, quien compartió un mensaje para alertar sobre la situación de su amiga: “En Bogotá nuestra amiga Adriana Betancur está en la clínica Palermo y necesita un nefrólogo con urgencia”.



La petición también llegó a la cuenta de la relacionista pública Isabel Rivera, quien publicó un mensaje mucho más extenso para explicar la gravedad del momento y pedir colaboración.

“¡SOS! ¡URGENTE! ¡NECESITAMOS AYUDA PARA SALVAR UNA VIDA! Estamos buscando URGENTEMENTE un médico NEFRÓLOGO que pueda atender a mi gran amiga Adriana Betancourt, quien se encuentra en la Clínica Palermo, en Bogotá, atravesando una situación de salud extremadamente delicada”, escribió.

La preocupación aumentó después de conocerse las declaraciones de Leonardo, hermano de la presentadora, quien habló con Caracol Radio y entregó detalles de lo que estaba ocurriendo en el centro asistencial.

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Hermano de Adriana Betancur confirmó que está intubada y explicó qué ocurrió

Leonardo Betancur confirmó que la situación de su hermana es bastante delicada y expresó su preocupación por el tiempo que llevaba esperando la valoración de un especialista.

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Según explicó durante la mañana del martes 10 de noviembre, Adriana llevaba tres días hospitalizada en la clínica Palermo y todavía esperaba la atención de un nefrólogo que pudiera evaluar su condición y determinar el tratamiento que necesitaba.

"Lleva tres días de hospitalización en la clínica Palermo a la espera de un nefrólogo (…) esperando, al punto que hoy está intubada para poder proteger sus pulmones y aún no hay nefrólogo", manifestó su hermano.

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Leonardo también explicó que la presentadora estaba atravesando una complicación relacionada con una peritonitis, una infección que afecta el peritoneo, la membrana que recubre la cavidad abdominal y algunos de sus órganos.

La familia buscaba que un especialista pudiera evaluar su estado y determinar la posibilidad de realizarle una diálisis. La preocupación estaba relacionada con la complejidad de su condición y la necesidad de recibir atención médica oportuna.

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Por su parte, la clínica Palermo señaló que sí cuenta con servicio de nefrología, pero que el estado de Adriana requiere también la intervención de profesionales de cuidados intensivos y urgencias.

¿Qué enfermedad tiene Adriana Betancur y cuál es su estado de salud?

La presentadora colombiana Adriana Betancur padece insuficiencia renal crónica avanzada, una condición irreversible diagnosticada en 2011 cuando sus riñones operaban a solo el 3% de su capacidad.

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Aunque recibió un trasplante de riñón en 2014 que mejoró su calidad de vida, su cuerpo rechazó el órgano en 2019, obligándola a regresar a tratamientos de diálisis y a ingresar nuevamente a la lista de espera para un nuevo trasplante.

Actualmente, su estado de salud es delicado pero estable tras superar una crisis respiratoria provocada por una severa peritonitis (infección en el abdomen), la cual causó una retención de líquidos que congestionó sus pulmones y requirió su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los médicos han logrado estabilizarla, retirarle la intubación y reanudar sus sesiones de diálisis, mientras su familia gestiona su traslado a una clínica con una unidad renal especializada.