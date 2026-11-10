"Es un sostén": Yuri Vargas revela detalles inéditos de su relación, ¿quién es?

Detrás de ese crecimiento profesional, la actriz Yuri Vargas cuenta con la compañía y el respaldo del actor y director Jim Muñoz, su novio desde hace varios años.

Yuri se considera una mujer muy afortunada en su trayectoria laboral y explicó para El Klub de La Kalle que, cuando no está grabando en una serie o novela, busca mantenerse activa emprendiendo sus propios proyectos.

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En ese camino empresarial y creativo surgió Lago Films, la empresa productora en la que ambos comparten liderazgo. La compañía fue concebida inicialmente por Jim Muñoz, quien tras varios años de relación invitó a Yuri a sumarse como socia y productora.

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Según ha compartido la propia artista, esta alianza empresarial funciona porque ambos se complementan de manera fluida en las tareas y respetan el proceso profesional del otro. Para Yuri, asumir el rol de productora representa su plan principal de trabajo cuando no se encuentra actuando frente a las cámaras.

¿En qué proyectos de televisión y cine han trabajado juntos Yuri Vargas y Jim Muñoz?

La colaboración entre Yuri Vargas y Jim Muñoz no se limita al ámbito administrativo de su empresa, sino que abarca producciones de teatro y televisión reconocidas en el país.

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La pareja ha compartido escenario en montajes teatrales como El complot, del cual realizaron varias temporadas. Asimismo, han formado parte del elenco de series televisivas colombianas como Hermanitas Calle, Rosario Tijeras y Amar y vivir.

Durante el rodaje de la telenovela Amar y vivir, Yuri recuerda que la convivencia y el trabajo conjunto mantenían viva la sorpresa actoral entre los dos.

Jim le comentaba al llegar a casa que no esperaba ciertas reacciones o respuestas interpretativas de ella en las escenas, lo que fortalecía la dinámica de juego profesional en la pareja. Además, Jim Muñoz ha incursionado como director en proyectos audiovisuales dentro del gremio.

Actualmente, a través de Lago Films, la pareja lidera la producción de un proyecto cinematográfico titulado Hijas del Agua, una película que se rodará en la ciudad de Medellín.

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Este largometraje está enfocado en la natación sincronizada, un deporte que la misma Yuri Vargas practicó durante 13 años de su vida. La producción cuenta también con la participación de la actriz Juana Acosta dentro del equipo de productores.

Vargas ha mencionado que financiar y levantar una película en Colombia constituye un reto complejo para asegurar que la realización sea de calidad y que todo el equipo reciba su pago correspondiente.

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¿Cómo sostiene Jim Muñoz la rutina de Yuri Vargas en el hogar durante los rodajes?

Las producciones de televisión exigen extensas jornadas de trabajo que pueden iniciar a las 5:00 a.m. o 5:30 a.m. y extenderse hasta altas horas de la noche, acumulando entre 17 y 18 escenas diarias de grabación.

En medio de ese ritmo agotador, Yuri Vargas ha manifestado que contar con Jim Muñoz en casa resulta fundamental para mantener la tranquilidad y la estabilidad personal.

La actriz describe a su pareja como un sostén constante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, cuyo apoyo le permite afrontar la presión del trabajo en los sets de grabación.

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Esta contención en el hogar complementa las enseñanzas de la familia de Yuri, en especial el consejo reiterado de su madre sobre la importancia de "rebobinar" y recordar sus inicios.

Yuri rememora que llegó a Bogotá con apenas 180.000 pesos entregados por su padre para abrirse paso en la actuación, por lo que valora la presencia de Jim como un pilar imprescindible para continuar su carrera con calma y firmeza.