"Con 25 personas en un motel": Secreto con el que Yuri Vargas inició su carrera actoral

Detrás del reconocimiento y del éxito que ostenta hoy en día, la actriz y empresaria paisa Yuri Vargas, enfrentó un camino de inicios sumamente difíciles que pocos conocían en detalle.

Durante una reciente entrevista concedida al equipo de El Klub de La Kalle, la artista antioqueña decidió abrir su corazón y compartir pasajes inéditos de su vida personal y profesional, destacando una anécdota tan disparatada como real: el día que terminó alojada en un motel junto a 25 personas al recién llegar a Bogotá.

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¿Cómo llegó Yuri Vargas a Bogotá y por qué terminó hospedada en un motel con 25 personas?

El sueño de conquistar la actuación llevó a Yuri Vargas a tomar decisiones arriesgadas desde muy joven. Según relató en El Klub de La Kalle, la actriz salió de Medellín rumbo a la capital del país formando parte de un grupo de teatro compuesto por 25 jóvenes paisas.

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El grupo viajó a la aventura, sin contratos firmados ni un lugar seguro donde llegar a establecerse. Con apenas 180.000 pesos colombianos en el bolsillo, los cuales le entregó su padre antes de partir, Yuri enfrentó la dura realidad de la gran ciudad.

La logística para alojarse en Bogotá representaba un desafío gigante, pues pagar habitaciones en hoteles convencionales superaba con creces el presupuesto del grupo.

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La solución surgió gracias a la astucia de uno de sus compañeros de teatro, quien logró entablar amistad con la administradora de un motel capitalino.

Para evitar llamar la atención del establecimiento y mantener el beneficio económico, los 25 integrantes idearon una particular estrategia: ingresaban al motel disimuladamente en parejas a diferentes horas.

Una vez adentro, se organizaban de manera estricta dividiendo las habitaciones entre hombres y mujeres, mientras acomodaban el equipaje hacinado en los rincones.

En la misma conversación con La Kalle, Yuri recordó con nostalgia sus primeros viajes para presentar audiciones. En su primer casting para Caracol Televisión, ella y sus compañeras debieron bajarse de las estaciones del sistema Transmilenio y caminar trayectos largos.

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Debido al agotamiento y para cuidar su calzado antes de entrar a las salas de prueba, las jóvenes paisas optaron por quitarse las sandalias en el camino, cargando únicamente con sus ilusiones y la determinación de abrirse paso en el medio artístico.

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¿Qué trabajos realizó Yuri Vargas en sus inicios y cómo construyó su carrera?

Aceptar las oportunidades que se presentaran fue la máxima de la actriz durante sus primeros años en la capital. Yuri explicó que jamás sintió pena de realizar labores comerciales o de logística para costear su sostenimiento diario mientras los papeles actorales se consolidaban.

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Durante bastante tiempo trabajó en el protocolo de eventos masivos, incluyendo escenarios como la Feria Internacional del Libro de Bogotá y la Feria Internacional del Automóvil.

Incluso confesó que estaba dispuesta a vender empanadas o cualquier producto con tal de generar ingresos honradamente y no abandonar su meta.

Esa visión emprendedora la llevó más adelante a fundar su propia empresa de productos cosméticos y corporales (splash), la cual gestiona personalmente asistiendo a ferias comerciales para conectar con el público.

Según las palabras de la actriz en El Klub de La Kalle, la verdadera clave de su permanencia en la industria fue su negativa rotunda a "tirar la toalla", manteniendo siempre el compromiso de trabajar incansablemente sin importar la dificultad del panorama.