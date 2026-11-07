Jhonny Rivera sorprendió con una confesión sobre Yeison Jiménez: “Qué miedo”

Jhonny Rivera compartió en sus redes sociales una sincera reflexión sobre el impacto profesional que tuvo Yeison Jiménez en la música popular, a pocos meses de cumplirse 10 meses de su fallecimiento en un accidente aéreo, el cuál ocurrió el 10 de enero de 2026.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, el cantante admitió que tanto él como varios de sus colegas dudaron inicialmente de que un artista de música popular pudiera lograr un sold out en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

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¿Cuál fue la reflexión de Jhonny Rivera sobre Yeison Jiménez?

El cantante recordó que, cuando se conoció la noticia de que Yeison Jiménez planeaba realizar un concierto masivo en El Campín durante 2025, la reacción de algunos integrantes de la industria estuvo marcada por el escepticismo.

“Cuando escuché que Yeison Jiménez va a hacer un Campín, yo dije: ‘No, no, la popular todavía no llena un estadio’”, comentó.

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Además, explicó que, en ese momento, consideraba que el género aún no tenía el público suficiente para llenar un escenario de esa magnitud.

De igual forma, reveló que el anuncio de Yeison fue tema de conversación entre varios intérpretes de música popular. Según recordó: “Con varios colegas decíamos: ‘No hay público para llenar un estadio’”.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera tras el sold out de Yeison Jiménez?

El concierto al que hizo referencia Jhonny Rivera se realizó el 26 de julio de 2025. En aquella ocasión, la respuesta de los seguidores de Yeison Jiménez superó las expectativas y el artista logró vender más de 40.000 entradas.

Ante el éxito del evento, Rivera reconoció que su colega había demostrado el alcance de la música popular y que su hazaña cambió la percepción que tenían varios artistas sobre el género. “Muy berraco Yeison meterse en una vaca loca de estas y lo llenó, nos tapó la boca”, expresó.

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Sin embargo, también manifestó que, tras la muerte de Yeison Jiménez, considera complicado que otro representante de la música popular consiga repetir una hazaña de esa magnitud en El Campín, aunque espera que alguien pueda lograrlo pronto.

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De hecho, cuando uno de sus seguidores le preguntó si se atrevería a asumir el reto de presentarse en el estadio, el cantante dejó abierta esa posibilidad entre la incertidumbre y la ambición profesional. “¿Quién se atreve a llenar otro estadio? ¿Seré yo? ¡Qué miedo!”, respondió.

Las declaraciones de Jhonny Rivera generaron reacciones en redes sociales, donde varios usuarios destacaron el reconocimiento que hizo al legado y al impacto de Yeison Jiménez en la música popular colombiana.