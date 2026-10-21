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Reconocido cantante colombiano anunció que será papá: "un año y medio soñándote"

Artista de música popular y su prometida confirmaron en sus redes sociales que se convertirán en padres tras compartir fotografías acompañadas por la ecografía de su bebé.

Artista colombiano de música popular anuncia que será papá junto a su prometida tras compartir emotiva foto con la ecografía de su bebé
Un reconocido artista de música popular y su prometida anunciaron en redes sociales que se convertirán en padres tras compartir la ecografía de su bebé
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El cantante de música popular Sebastián Ayala, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre junto a su prometida. La noticia se conoció el domingo 19 de octubre, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

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La pareja compartió fotografías en las que se aprecia la pancita de la joven, además de una imagen de la ecografía que confirmó el embarazo. La publicación llamó la atención de sus seguidores, quienes conocieron así la noticia de esta nueva etapa.

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Según revelaron en el anuncio, ambos llevaban un año y medio soñando con la llegada de un bebé. Por eso, la noticia representa un momento especial para la pareja, que se prepara para recibir a su primer hijo y comenzar una nueva etapa familiar.

Cabe mencionar que el cantante que se convertirá en padre es Yhojan Sebastián Ayala Meneses, artista nariñense que comenzó desde abajo, trabajando en un taller mecánico antes de alcanzar reconocimiento. Su talento llamó la atención de Jhonny Rivera, quien se convirtió en su padrino musical y lo dio a conocer junto a Andy Rivera.

¿Cómo anunció Sebastián Ayala que será padre?

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La pareja realizó una sesión fotográfica en la que el cantante aparece abrazando a su prometida. Ambos sonríen mientras muestran con orgullo las imágenes de la ecografía, con las que compartieron la noticia de la llegada de su bebé.

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Además, Mitchel López acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que expresó la felicidad que siente por esta espera: “Un año y medio soñándote… y hoy por fin podemos contar que vienes en camino”.

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En ese mismo mensaje dedicado a su bebé, la prometida del cantante de música popular agregó otra conmovedora frase: “Todavía no conocemos tu carita, pero ya te amamos con toda el alma”, desatando varias reacciones entre sus fans.

¿Quién es la novia de Sebastián Ayala y cómo nació su historia de amor?

La historia entre Sebastián Ayala y Mitchel López comenzó en 2024, cuando ambos se conocieron a través de redes sociales y decidieron iniciar una relación sentimental. Desde entonces, la pareja ha compartido diferentes etapas de su noviazgo, que está próximo a cumplir dos años.

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En octubre de ese mismo año, el cantante sorprendió a su pareja con una propuesta de matrimonio en las playas de Tolú, Sucre. Para la ocasión, preparó una decoración frente al mar con letras grandes e iluminadas que llevaban la frase: “Cásate conmigo”. Después de vivir un tiempo en Popayán, los enamorados decidieron trasladarse a Medellín para comenzar una nueva etapa juntos.

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