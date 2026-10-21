Guajira y Kevyn, ganadores del ‘Desafío’, confirmaron la pérdida del bebé que esperaban

Kelly Ríos, conocida popularmente como Guajira, y Kevyn Rúa, ganadores del Desafío XX, atraviesan un difícil momento tras la pérdida del bebé que esperaban.

La exparticipante del reality deportivo compartió públicamente su experiencia durante la final de Top Chef VIP, donde reveló el dolor que vivió semanas antes de incorporarse a la competencia culinaria. Durante su participación en el programa, Guajira se destacó por sus preparaciones y logró llegar a la instancia final junto a celebridades como Ninel Conde, Lupillo Rivera y Guty Carrera.

Publicidad

Puedes leer: El día que sacaron de quicio a Yeison Jiménez; Danny Marín cuenta los detalles



¿Cuál fue el homenaje de Guajira al bebé que perdió?

Durante la prueba final, Guajira presentó una preparación dedicada al bebé que perdió antes de ingresar al programa. Frente a los jurados, sus compañeros y los televidentes, explicó que su plato era un homenaje al hijo que no llegó a conocer.

La preparación recibió el nombre de El aroma que no conocí y tenía como ingrediente principal café 100 % colombiano. El postre incluía tres leches de café, crema pastelera de naranja, granola y chocolate de cacao. Con este plato, la participante encontró una manera de expresar sus sentimientos y recordar al bebé que esperaba junto a Kevyn.

Publicidad

¿Cómo perdió Guajira al bebé que esperaba junto a Kevyn?

Después de presentar su plato, la exparticipante del Desafío explicó que la pérdida ocurrió aproximadamente 20 días antes de viajar para incorporarse a las grabaciones de Top Chef VIP. En ese momento, tenía 14 semanas de embarazo.

Publicidad

Puedes leer: Revelan polémico VIDEO de Renzo Meneses del Desafío; gritos y forcejeos: "Maltratador"

“Antes de venir para acá, unos 20 días antes, estaba esperando un bebé, de 14 semanas. Llegué aquí con el alma rota y en esas veces que no entendía nada intentaba reconstruir las partes de mi hijo, porque me duele muchísimo”, expresó ante los jurados. Asimismo, Guajira reconoció que atravesó momentos difíciles y que llegó a cuestionarse si debía participar en el reality. Pese al dolor, encontró fuerzas para continuar con la competencia mientras afrontaba su pérdida.

“Estuve aquí no sé cómo, esto nadie lo sabe, se está enterando la gente y tuve que sacar fuerzas de donde no tenía porque lo más duro fue que tuve que parir a mi hijo cuando su corazón dejó de latir”, afirmó.

Publicidad

¿Guajira logró ganar ‘Top Chef VIP’?

Publicidad

Aunque Guajira llegó a la final y presentó un plato cargado de significado personal, no logró quedarse con el título de la competencia. El ganador de esta edición fue Guty Carrera. Tras conocerse el resultado, la deportista compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo recibido durante el programa y reconoció que tenía la ilusión de ganar.

“Claro que quería ganar, para eso trabajé, me preparé y entregué todo de mí. Pero hoy, más allá de cualquier resultado, quiero agradecerles por tanto amor”, manifestó.

Además, Guajira agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron a lo largo del reality y expresó su tranquilidad con respecto al esfuerzo y la dedicación que entregó durante su participación.