¿Se acabó la plata? Rata del 'Desafío' cuenta la verdad sobre los $600 millones que ganó

Rata, el atleta que conquistó el primer lugar en el 'Desafío del Siglo XXI', volvió a estar bajo el foco de las cámaras este 24 de abril.

Su aparición no fue en una pista de barro o cargando troncos, sino en la comodidad del set de 'Día a Día', donde participó en el ya conocido "Viernes Locochón".

Puedes leer: Katiuska aparece con radical cambio tras el Desafío: “No creo que lo hiciera por Zambrano”



Allí, rodeado por figuras como Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carlos Calero, Iván Lalinde y Boyacoman, el deportista decidió abrir el juego sobre su realidad financiera tras haber recibido el jugoso cheque de 600 millones de pesos.



Desde su triunfo, muchos seguidores del programa se preguntaban si el ritmo de vida de una celebridad del deporte ya había dado cuenta de su fortuna.

La respuesta de Zambrano fue clara y contundente, alejando cualquier rumor de despilfarro. El Súper Humano no solo mantiene su esencia competitiva, sino que ha enfocado gran parte de sus recursos en un proyecto que late con fuerza en el corazón del Eje Cafetero.

El movimiento más estratégico de Rata con su dinero no ha sido precisamente en la bolsa de valores, sino en el sector del acondicionamiento físico. Junto a su hermana, Alejandra Maldonado, el atleta está dando los toques finales a la apertura de un gimnasio en la ciudad de Pereira, departamento de Risaralda.

Este centro deportivo representa el principal enfoque actual del ganador, quien ve en este emprendimiento una forma de asegurar su futuro y el de su entorno familiar cercano.

Publicidad

Puedes leer: Aleja Martínez habla de los conflictos que ha tenido con excompañeros del Desafío 2023

La noticia de la apertura próxima de este establecimiento ha generado expectativa en Pereira, ya que contará con la experiencia de alguien que sabe exactamente lo que significa el alto rendimiento.

Publicidad

Rata ha dejado claro que, aunque el reality terminó, su compromiso con el deporte y el bienestar físico sigue más vigente que nunca, ahora desde la orilla del emprendimiento.

Durante la entrevista en el programa matutino, el humor no podía faltar. Fue Boyacoman quien, con su estilo directo y jocoso, lanzó el comentario que muchos televidentes tenían en mente:

“¿Qué fue?, ¿Ya se le acabaron los 500 millones? Hace rato no lo veía”. Cabe recordar que, aunque el humorista mencionó 500 millones, el premio total que Zambrano se llevó a casa fue de 600 millones de pesos.

Ante la pregunta, Rata se mostró sumamente tranquilo y seguro de sus movimientos. Explicó que su ausencia de la pantalla chica no se debe a problemas económicos, sino a una intensa preparación para retomar sus actividades en el mundo de las competencias de alto impacto.

La plata no se ha "evaporado"; está invertida en ladrillos, máquinas de ejercicio y en el financiamiento de su carrera deportiva.

A pesar de tener la cabeza puesta en los planos y la construcción de su gimnasio en Risaralda, el instinto de competidor de Rata sigue intacto.

Publicidad

El atleta reveló que se está preparando físicamente para representar al país en una competencia latinoamericana de OCR (carreras de obstáculos) que tendrá lugar en Brasil.

Este compromiso no es menor, pues ya se ha confirmado la participación de un equipo de aproximadamente 30 personas que conformarán la selección para dicho evento internacional.

Publicidad

El ganador del Desafío sigue vinculado a los escenarios de competencia más exigentes, demostrando que el título obtenido en el reality fue solo el comienzo de una trayectoria que ahora busca fronteras internacionales.



¿Cuál es el acuerdo que tenía Rata con Valentina del Desafío?

Un detalle que siempre generó curiosidad fue el acuerdo previo que Rata tenía con su compañera de equipo, Valentina. Inicialmente, el plan era que, si ganaban los 1.200 millones de pesos que estaban en juego en una etapa previa, él le entregaría 350 millones a ella.

Sin embargo, al final la cifra del premio mayor se consolidó en 600 millones de pesos, lo que obligó a un ajuste en las cuentas y promesas hechas durante el fragor de la competencia.

Rata aprovechó el espacio para aclarar cómo manejó este compromiso económico, asegurando que siempre mantuvo la transparencia con su dupla sobre el dinero que realmente ingresó a su cuenta bancaria tras su paso por el Desafío del Siglo XXI.