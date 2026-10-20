El día que sacaron de quicio a Yeison Jiménez; Danny Marín cuenta los detalles

Danny Marín, reconocido cantante de merengue y empresario, compartió detalles de las parrandas y las experiencias que vivió junto a Yeison Jiménez, destacado intérprete de música popular. El artista recordó estas anécdotas durante su paso por El Klub de La Kalle.

Entre las historias que relató, Marín revivió una particular situación en la que una confusión aparentemente inofensiva terminó molestando al cantante, luego de que una allegada del presentador no lo reconociera.

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La rumba que vivió con Yeison Jiménez

Danny Marín contó que, en una ocasión, Yeison Jiménez lo contactó directamente porque tenía el día libre y quería salir de fiesta con su esposa.

“Hace como dos años no voy a una discoteca y hoy tengo el día libre y tengo a mi mujer y la quiero sacar”, le expresó el cantante de música popular, según recordó el presentador durante su intervención.

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Ante esta petición, ambos organizaron una ruta nocturna por Bogotá que comenzó con una cena en un restaurante cerca de la calle 80 y continuó en establecimientos reconocidos como Vibra, 440 y Furia.

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El comentario que desató la molestia de Yeison Jiménez

Durante el tramo final de la fiesta, en medio de varias rondas de tequila, se presentó una situación inesperada. Una joven que estaba en el lugar no reconoció a ‘El Aventurero’ y le preguntó directamente: “Oiga, usted es famoso, ¿cierto? ¿Cómo se llama usted?”.

Durante la entrevista, Danny Marín explicó que, según su percepción, Yeison Jiménez tenía un espíritu competitivo que podía influir en su reacción ante este tipo de situaciones.

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Por eso, al escuchar la pregunta y después de haber tomado algunos tragos, el cantante respondió con sarcasmo: “No, yo soy Jhonny Rivera, soy el que canta ‘Soy un hombre soltero, no tengo compromiso’”.

Sin embargo, la joven le respondió de inmediato que él no era Jhonny Rivera, lo que habría aumentado su molestia. “Ese man se metió una emputada”, recordó Marín al describir la reacción del artista.

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Para evitar que la situación pasara a mayores, Danny decidió intervenir y le pidió a Yeison que salieran a la calle para hablar en privado. “Camine, vamos para la calle y hablamos”, le sugirió.

Una vez afuera, el cantante de merengue aprovechó su experiencia en la industria musical para aconsejarle a su amigo que no se dejara afectar por el hecho de que alguien no lo reconociera. “Usted llenó el Campín... ¿Usted cómo se va a emberracar porque una peladita no sabe?”, le habría dicho, según su relato.

Tras escuchar las palabras de Danny, Yeison Jiménez reconoció su reacción y respondió con espontaneidad: “Ay, madre, sí”.

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Finalmente, la noche terminó en buenos términos, entre abrazos y risas, en un episodio que Marín recordó como una de las anécdotas que compartió con el fallecido cantante.

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