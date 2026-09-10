Sonia Restrepo habló tras elección del nuevo cantante de la banda de Yeison Jiménez

Cristian Vélez fue elegido como el nuevo cantante de La Banda del Aventurero de Yeison Jiménez, luego de varios meses de casting y audiciones en los que finalmente quedaron tres finalistas. La decisión contó con la participación de Sonia Restrepo, esposa del fallecido artista, quien explicó por qué decidió darle su voto de confianza al joven intérprete.

La elección había generado expectativa desde que se anunció el concurso para encontrar a la persona que asumiría la voz de la agrupación. Sonia Restrepo, Lina Jiménez y otros integrantes del equipo de Yeison estuvieron involucrados en un proceso que buscaba encontrar un artista capaz de continuar con el proyecto musical.

Desde el comienzo, la organización aclaró que la intención no era encontrar a alguien que imitara a Yeison Jiménez. El objetivo era seleccionar una nueva voz que pudiera acompañar a La Banda del Aventurero y ayudar a mantener vigente el legado musical que dejó el cantante.

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La convocatoria, sin embargo, no estuvo exenta de comentarios en redes sociales. Algunos seguidores cuestionaron la decisión de buscar una nueva voz para la agrupación, mientras que otros entendieron el proceso como una manera de mantener activos los proyectos musicales que quedaron en marcha.

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Finalmente, el nombre escogido fue el de Cristian Vélez, un joven cantante de música popular que, según contó durante su presentación, creció escuchando las canciones de Yeison Jiménez.

Sonia Restrepo explicó por qué eligieron a Cristian Vélez

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue la participación de Sonia Restrepo, quien tuvo la responsabilidad de tomar parte en la decisión final.

La esposa de Yeison Jiménez dejó claro que el proceso se realizó teniendo presente la memoria del cantante y que la elección de la nueva voz no se tomó de manera improvisada.

“Se hizo con mucho amor y profundo respeto por mi esposito Yeison Jiménez y su memoria”, afirmó Sonia.

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Con estas palabras, Restrepo explicó la manera en que su familia y el equipo decidieron afrontar la búsqueda de la nueva voz de La Banda del Aventurero.

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Además, señaló que detrás de esta elección existe un propósito específico: mantener vigente la música que Yeison dejó y permitir que sus canciones continúen llegando a sus seguidores.

“Es algo que estamos haciendo con la idea que su legado no muera y que la gente siga disfrutando de sus hermosas letras y que llegue a cada rincón de Colombia y otras partes del mundo”, aseguró.

La declaración de Sonia también evidencia la confianza que existe en el nuevo integrante. Después de escuchar a los finalistas y avanzar por las diferentes etapas del concurso, Cristian Vélez fue finalmente escogido para ponerse al frente de la agrupación.

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El reto de continuar con el legado de Yeison Jiménez

Para Cristian Vélez, llegar a La Banda del Aventurero significa asumir un reto especialmente importante, pues se trata de una agrupación directamente relacionada con la trayectoria musical de Yeison Jiménez.

El joven ya tuvo sus primeras palabras dirigidas a los seguidores del cantante y utilizó un mensaje que apunta precisamente a esa responsabilidad.

“Para todos los Jimenistas, no los voy a defraudar”, manifestó.

La frase fue una manera de dirigirse a los seguidores de Yeison, quienes ahora estarán pendientes de esta nueva etapa y de la manera en que Cristian se desenvolverá junto a los músicos de La Banda del Aventurero.

La elección también marca un cambio dentro del proyecto, pero bajo una premisa que había sido repetida durante el concurso: no se buscaba reemplazar a Yeison Jiménez ni encontrar un imitador, sino elegir a un artista que pudiera aportar su propia voz mientras continúa el camino de la agrupación.

Ahora, Cristian Vélez es oficialmente la nueva voz de La Banda del Aventurero, una decisión en la que Sonia Restrepo tuvo un papel determinante y que busca mantener activo el repertorio y el legado musical de Yeison Jiménez.

