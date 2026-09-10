El Águila Descalza hablan del problema que tienen con la IA: “Es muy bruta”

Durante su visita a los micrófonos de El Klub, los integrantes de la agrupación teatral El Águila Descalza compartieron su perspectiva sobre el avance de la inteligencia artificial (IA) y la relación de este fenómeno tecnológico con la creación artística.

Respecto a la recolección de datos y la precisión de esta tecnología, Cristina Toro explicó que utiliza estas herramientas para verificar información, aunque señaló que la IA tiene un alcance limitado en términos históricos.

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Según afirmó la actriz e integrante de El Águila Descalza, “la IA tiene recogida la información desde que se empezó a digitalizar el mundo, pero de ahí para atrás falta mucho y la ignorancia es brutal”.



Las limitaciones de la IA y la experiencia de Cristina Toro

En cuanto a su interacción con las plataformas de IA, Toro relató que, cuando el sistema incurre en errores, suele reconocer la equivocación después de que ella se lo señala. Incluso, contó que al responderle “No, bruta”, la herramienta admite el error: “Qué pena, discúlpame, es verdad”, e incorpora la corrección.

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Asimismo, al referirse al papel de la creación humana frente a los avances tecnológicos, Cristina Toro enfatizó el valor del sello artístico y humano. “La IA no va a superar eso, o sea, ese es nuestro sello y ese aporte de arte, de humanidad. Eso es innegable frente a una batalla que tengamos que tener con la IA”, aseguró.

La falibilidad y el estilo humano según Carlos Mario Aguirre

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Por su parte, Carlos Mario Aguirre abordó el debate sobre la redacción de textos mediante algoritmos y las restricciones que existen en algunos concursos literarios frente a las obras generadas con IA.

Durante su intervención, el dramaturgo hizo referencia a conceptos relacionados con el estilo y la escritura, y mencionó la pertinencia de recuperar lo que Gilles Deleuze considera el “tartamudear en su propia lengua”.

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Aguirre explicó que, frente a la capacidad de la tecnología para ofrecer eficacia informativa, la particularidad del ser humano reside en otros factores. Al respecto, sostuvo: “Frente a esa posibilidad de saberlo todo, de tener esa gran eficacia en todos los temas, la posibilidad de la lentitud y del desconocimiento, de la agnosia, siempre nos estará acompañando”.

Finalmente, al referirse al punto de confrontación entre la condición humana y los sistemas informáticos, Carlos Mario Aguirre concluyó: “La guerra frente a eso es la posibilidad grande que tenemos todos los humanos también de equivocarnos”.

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