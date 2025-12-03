El Águila Descalza revela detalles de la celebración en Israel con la Selección Colombia

En una entrevista el grupo de teatro, El Águila Descalza con Carlos Mario Aguirre, y la maestra Cristina Toro, pasaron por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde revelaron varios aspectos de su vida. Pero, sobre todo cómo fue la celebración de ellos en Israel tras la clasificación de Colombia al Mundial de 1990.

Durante la conversación Carlos Mario Aguirre desenterró un recuerdo tan salvaje como hilarante que involucra el fútbol, la Selección Colombia y una factura épica pagada en Tel Aviv, Israel, tras la clasificación al Mundial de Italia 90.

A lo largo de la entrevista Carlos comentó que en 1989, cuando la Selección Colombia aseguró su cupo mundialista del año siguiente, se presentó un festejo tuvo lugar en el Hotel Sheraton de Tel Aviv, donde se encontraban celebridades del periodismo como Hernán Peláez y Yamid Amat. La alegría desbordada se tradujo en una lluvia de tragos, especialmente whisky.



"Clasificamos y eso pida whisky y los meseros llevando whisky a la pieza", relató Carlos Mario Aguirre. Dejando sorprendidos a los integrantes de la mesa. Donde también explicó que Hernán Peláez, al ver el monto, preguntó: "¿Y esto quién lo va a pagar?". Sin dudarlo, Aguirre, quien tiene una arraigada filosofía sobre la hospitalidad y el dinero, respondió: "Y me hacen otros pagamos".



¿Qué más reveló El Águila Descalza sobre esta celebración?

Sumado a esto, uno de los fundadores de El Águila Descalza, Carlos Mario confesó que, en medio de la euforia en Israel, se despojó de su ropa. "Me quité los pantalones no sé por qué era muy exhibicionista en esa época, tenía cuerpo suficiente para hacerlo".

Lo dramático no fue el acto en sí, sino lo que vino después: tiró sus pantalones por la ventana hacia un patio interior del hotel. Inmediatamente después, se dio cuenta del error fatal:

"Cuando me acordé en el momento de tirar los pantalones me acordé que ahí iban los dólares". Donde también explicó que esto se debió a su cuestión de honor, debido a que detesta la idea de dividir gastos: "Cuentas separadas al América, ¿no papito lindo?".

El maestro explicó su perspectiva, la cual se conserva hasta hoy: "Para nosotros la plata no es la plata sino que es la gratificación de las boletas", es decir, el aporte del público que va a ver sus obras. Por ello, ese dinero debe ser devuelto a la gente, lo que explica la creación de sus sedes culturales en Medellín, como el Museo Teatro Prado y el Solar del Águila.

Mira la entrevista completa: El Águila Descalza reacciona a palabras modernas; quedaron ‘Mínimo común múltiplo’